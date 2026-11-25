(Adnkronos) – Dagli accertamenti disposti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi spunta la password di un account email dell’ex Capo della Comunicazione di Mps: sarà inviata alle procure distrettuali di Firenze e Brescia segnalando “l'opportunità” di svolgere approfondimenti. La novità, emersa nell’ambito del lavoro del consulente e tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori sui dispostivi elettronici, è stata comunicata oggi dal presidente della Commissione Gianluca Vinci al termine dell’Ufficio di presidenza integrato dei gruppi: “Emerge l'utilità di svolgere ulteriori accertamenti tecnici su un indirizzo email in uso a David Rossi, in Udp integrato dai rappresentanti dei gruppi, si e’ stabilito di trasmettere tale documento, riguardante in particolar modo una password rinvenuta, alle procure distrettuali di Firenze e Brescia segnalando l'opportunità di tali approfondimenti”. Vinci spiega all’Adnkronos che “Rossi aveva diversi indirizzi email e questo era già stato attenzionato e rinvenuto nel 2022, ma mancava la password”. Nel corso del lavoro Gregori “ha rinvenuto una password di una delle tre mail”, ha riferito Vinci aggiungendo che risulta "corretta" tanto che viene richiesto "un numero di telefono per il controllo di sicurezza e solo la procura può richiedere la riattivazione di quel numero".

“Abbiamo ritrovato la password e abbiamo deliberato di inviarla alle Dda di Firenze e di Brescia chiedendo di far riattivare quel numero di telefono e di accedere per vedere cosa c'è all'interno di quella casella elettronica”, sottolinea Vinci precisando che questo tipo di approfondimento spetta solo alla magistratura. Secondo Vinci visionare quella casella potrebbe essere interessante perché “non è una di quelle maggiormente utilizzate e potrebbe essere stata utilizzata proprio per messaggistica più riservata”.

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