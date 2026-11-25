Serradifalco e Real Gela hanno superato i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione. In particolare, il Serradifalco, dopo aver battuto 7-0 la Barrese nel match di andata, anche nel ritorno s’è imposta 0-4. Per la cronaca, il Serradifalco ha schierato dal primo minuto L. Giardina, F. Lo Bue, G. Pellegrino Oropeza, M. Cantavenera, F. Nuccio, M. Nacci, A. Zouine, A. Nicotra, G. D’Anca (↓), Y. Arenas Ortiz, S. Giuliano. A disposizione: R. Castrillo, Y. Di Marco, F. Perri, F. Governali, G. Cotrone, G. Pulci, M. Senghore. All: Gianfilippo Di Matteo.

Vantaggio dei falchetti con Cantavenera che ha messo a segno la rete dello 0-1. Raddoppio di Peppe D’Anca e tris firmato ancora da Cantavenera. Infine, poker firmato da Perri. Grande, a fine gara, la gioia di dirigenza, staff tecnico e giocatori per una vittoria che permette al Serradifalco di proseguire il suo cammino in Coppa Italia di Promozione. Il Real Gela di Angelo Gaccione, invece, ha superato 2-0 il Casmenarum. Dopo il vantaggio di Valenza, il raddoppio è stato di Incardona. Una vittoria che restituisce morale e fiducia ad un Real Gela che in Coppa sta avanzando con il vento in poppa.