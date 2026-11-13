Consolato Onorario Romania a Palermo, Amb. Dancau “Legame forte con la città”

PALERMO (ITALPRESS) – Il legame storico con Palermo, le prospettive per la cooperazione economica e culturale e il contributo della comunità romena alle relazioni tra i due Paesi: l’ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancau, ha inaugurato nel capoluogo siciliano il Consolato Onorario e conferito l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, giornalista, fondatore dell’agenzia di stampa Italpress.

“Ci sono città che occupano un posto particolare nella memoria di un popolo, anche quando si trovano oltre i confini della propria patria. Per i romeni, Palermo è una di queste. La sua storia, profondamente europea, custodisce anche una pagina significativa del nostro cammino verso la libertà e l’unità nazionale. E’ con questa consapevolezza, e con sincera vicinanza alla Sicilia, che torno a Palermo per inaugurare ufficialmente il Consolato Onorario di Romania e conferire l’incarico di console onorario a Gaspare Borsellino, autorevole giornalista e imprenditore, fondatore dell’agenzia di stampa Italpress”, afferma l’ambasciatrice.

“L’apertura di questa nuova rappresentanza consolare – ha aggiunto – costituisce un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della presenza istituzionale romena in Italia e risponde alla volontà di dare al nostro Partenariato Strategico Consolidato una dimensione sempre più concreta e radicata nei territori. Sono convinta che la qualità delle relazioni tra i due Paesi si misuri anche dalla capacità di valorizzare le energie e le competenze delle rispettive realtà locali e di cogliere le opportunità che esse offrono. In quest’ottica, Palermo e la Sicilia sono per la Romania interlocutori di primo piano”.

Il rapporto con il capoluogo siciliano trova una delle sue radici nella figura di Nicolae Balcescu, di cui Dancau ripercorre la vicenda politica e il legame con i patrioti italiani: “La scelta di Palermo affonda le radici in una storia comune che merita di essere conosciuta e tramandata. Proprio in questa città, nel 1852, morì in esilio Nicolae Balcescu, storico, pensatore politico e protagonista della rivoluzione del 1848, una delle figure più importanti del Risorgimento romeno. Il suo percorso intellettuale e politico si intrecciò con quello dei patrioti italiani, con i quali condivideva gli ideali di libertà, indipendenza e unità nazionale. Per Balcescu e per i suoi contemporanei l’Italia rappresentava un punto di riferimento fondamentale, politico e culturale, in cui riconoscere aspirazioni comuni e una profonda affinità di valori”.

Il busto che Palermo gli ha dedicato nel Giardino Garibaldi, evidenzia ancora l’ambasciatrice, “è una testimonianza di questo legame storico. Lo considero un simbolo particolarmente eloquente della vicinanza tra i nostri popoli: nella storia del Risorgimento italiano e in quella del movimento nazionale romeno ritroviamo la stessa aspirazione alla libertà, alla dignità e alla costruzione di un destino nazionale. Da quella stagione di solidarietà tra le èlite intellettuali e politiche dei nostri Paesi nacque un rapporto che contribuì, nel 1879, all’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Romania e Italia”.

“Da allora, generazioni di diplomatici, personalità politiche, intellettuali, imprenditori e cittadini hanno contribuito a costruire un rapporto bilaterale che oggi ha raggiunto livelli inediti di maturità e di intensità”.

Dal richiamo alla storia, l’ambasciatrice passa al quadro attuale delle relazioni bilaterali e alle tappe più recenti del dialogo istituzionale: “La Romania e l’Italia condividono una profonda affinità culturale, linguistica e storica, rafforzata da una convergenza di interessi strategici e dalla comune appartenenza all’Unione Europea e alla NATO. Il Partenariato Strategico Consolidato costituisce il quadro politico di una collaborazione che si sviluppa in numerosi settori e che negli ultimi anni ha registrato una netta accelerazione”.

Il Vertice intergovernativo del 2024 ha segnato una tappa importante in questo cammino e, nello stesso anno, la visita a Bucarest del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, profondamente legato alla Sicilia per le sue origini “ha confermato ai massimi livelli istituzionali la solidità e il valore della nostra amicizia”. Una collaborazione che, nelle parole di Dancau, si riflette anche negli scambi commerciali e negli investimenti, con ulteriori prospettive di sviluppo legate al coinvolgimento dei territori.

“Anche i rapporti economici riflettono questa straordinaria vicinanza. L’Italia è il secondo partner commerciale della Romania e il suo primo investitore per numero di imprese registrate. Gli scambi bilaterali hanno raggiunto negli ultimi anni livelli record, attestandosi intorno ai 20 miliardi di euro annui. Dietro queste cifre vi sono migliaia di imprese, relazioni professionali consolidate, investimenti e progetti comuni che contribuiscono alla crescita di entrambe le economie”, afferma.

Per questo “ritengo che questa collaborazione abbia ancora ampi margini di sviluppo, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei territori e la valorizzazione delle rispettive eccellenze imprenditoriali. Le prospettive della cooperazione economica tra Romania e Italia acquistano inoltre una particolare rilevanza nell’attuale contesto europeo, anche in vista del futuro processo di ricostruzione dell’Ucraina, in cui la posizione geografica e le infrastrutture della Romania potranno svolgere un ruolo strategico”.

In tale contesto, la Sicilia, con la sua posizione centrale nel Mediterraneo, la sua tradizione commerciale e il dinamismo del proprio tessuto economico e culturale ‘può contribuire ad aprire nuove prospettive di collaborazione”.

Centrale, nella riflessione dell’ambasciatrice, anche il ruolo dei cittadini romeni che vivono e lavorano in Italia: “Accanto alla sfera politica ed economica, vi è un elemento umano che considero fondamentale: la presenza della comunità romena in Italia. Oltre un milione di cittadini romeni contribuiscono ogni giorno allo sviluppo economico e sociale del Paese che li ha accolti, partecipando attivamente alla vita delle comunità locali”.

“Anche in Sicilia, la comunità romena si distingue per impegno, professionalità e capacità di integrarsi nella realtà sociale ed economica dell’isola, mantenendo al tempo stesso un legame profondo con la lingua, la cultura e le tradizioni della Romania. E’ grazie a queste persone, alle loro famiglie e alle loro esperienze quotidiane che il rapporto tra i nostri Paesi acquista una dimensione autenticamente umana”.

In questo quadro si inserisce il rafforzamento della rete consolare, con l’apertura della rappresentanza onoraria a Palermo: “La presenza istituzionale romena sul territorio italiano risponde anche a questa realtà. La nostra rete consolare, composta da otto uffici consolari di carriera e da un numero crescente di consolati onorari, è uno strumento essenziale per mantenere un rapporto diretto con le comunità romene e per sviluppare le relazioni con le istituzioni locali. In Sicilia, l’attività del Consolato di Romania a Catania, guidato dalla console generale Carmen Axenie, rappresenta già un importante punto di riferimento”.

Il nuovo Consolato Onorario di Palermo “si inserisce in questa architettura istituzionale con l’obiettivo di promuovere ulteriormente le relazioni economiche, culturali e sociali tra la Romania e il territorio palermitano”.

Dancau si sofferma quindi sul profilo del nuovo console onorario e sul contributo che potrà offrire alle relazioni con il territorio: “La nomina di Gaspare Borsellino assume, in questa prospettiva, un significato particolare. Nel corso della sua attività professionale ha dimostrato capacità imprenditoriale, lungimiranza e una profonda conoscenza della realtà italiana, fondando e sviluppando Italpress, una delle agenzie di stampa indipendenti più dinamiche e autorevoli d’Italia. Il suo percorso testimonia quanto l’informazione, la conoscenza e la comunicazione possano contribuire a costruire ponti tra istituzioni, territori e società. Sono certa che la sua esperienza, la sua autorevolezza e il suo radicamento nel territorio potranno offrire un contributo prezioso allo sviluppo di nuove iniziative e opportunità di collaborazione”.

L’inaugurazione si lega inoltre alle iniziative dell’Anno Culturale Romania-Italia, di cui l’ambasciatrice ricorda gli appuntamenti ospitati a Palermo: “La scelta di inaugurare il Consolato Onorario proprio nel 2026 assume, inoltre, un forte valore simbolico. Quest’anno abbiamo celebrato l’Anno Culturale Romania-Italia con un articolato programma di iniziative che ha portato il patrimonio artistico, musicale, letterario e intellettuale romeno in numerose città italiane”.

Palermo ha avuto un ruolo importante in questo percorso: “Il 3 giugno, il prestigioso Teatro Massimo ha ospitato un concerto straordinario della Romanian Chamber Orchestra, grazie anche alla preziosa collaborazione del Maestro Marco Betta. Successivamente, Villa Zito ha accolto la mostra Avanguardie romene. Opere e reti, dedicata a una delle stagioni più innovative della storia artistica romena. Questi appuntamenti hanno rappresentato occasioni preziose per far conoscere al pubblico siciliano la ricchezza e l’originalità della cultura romena, ma anche per riaffermare la dimensione europea di un patrimonio che si è sviluppato attraverso continui scambi intellettuali e artistici”.

“La cultura possiede una capacità particolare di avvicinare le società, perchè permette di riconoscere nelle esperienze degli altri sensibilità, interrogativi e aspirazioni che appartengono anche alla nostra storia. Per questa ragione, considero la diplomazia culturale una componente essenziale delle relazioni tra Romania e Italia e auspico che Palermo continui a essere uno dei luoghi privilegiati di questo dialogo”, afferma ancora l’ambasciatrice.

L’obiettivo indicato da Dancau è dare seguito a questi legami attraverso iniziative e opportunità rivolte alle comunità, alle imprese e alle nuove generazioni: “Inaugurare il Consolato Onorario di Romania a Palermo significa, dunque, assumere un nuovo impegno nei confronti di una città con cui condividiamo una memoria storica importante e alla quale ci uniscono, oggi, relazioni umane, culturali ed economiche sempre più solide. La diplomazia contemporanea ha il compito di tradurre la qualità dei rapporti politici in opportunità concrete per le comunità, per le imprese, per le istituzioni culturali e per le nuove generazioni. E’ questo lo spirito con cui abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza a Palermo”.

In chiusura, l’ambasciatrice torna al filo storico che unisce Palermo alla Romania e alla comune prospettiva europea: “Mi piace pensare che, a più di un secolo e mezzo dal soggiorno siciliano di Nicolae Balcescu, questa città continui a occupare un posto importante nel rapporto tra Romania e Italia. Allora Palermo fu testimone delle aspirazioni di una generazione che immaginava un’Europa di popoli liberi. Oggi, in un’Europa unita da istituzioni e valori comuni, abbiamo la responsabilità di dare continuità a quella visione attraverso la cooperazione, la conoscenza reciproca e la costruzione di nuove opportunità”.

– Foto Ambasciata Romania in Italia –

(ITALPRESS).