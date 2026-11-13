Confindustria Bergamo, Zanetti “Intercettare il futuro”

BERGAMO (ITALPRESS) – Intercettare il futuro. E’ questo il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria Bergamo Matteo Zanetti in occasione dell’Assemblea Generale 2026.

‘Bergamo – afferma – è uno dei grandi territori industriali italiani ed europei. Nella manifattura lavorano circa 140 mila persone. Siamo profondamente inseriti nelle catene internazionali del valore, esportiamo beni per oltre 20 miliardi di euro e abbiamo costruito un sistema produttivo articolato, capace di fornire tecnologie e componenti a filiere molto diverse tra lorò. All’interno di questo contesto, ‘Confindustria Bergamo rappresenta 1.455 imprese, che generano un impatto economico di quasi 9 miliardi di euro e impiegano quasi 98 mila addetti, circa un quarto dei lavoratori dipendenti privati della provincia. Numeri che ci collocano tra le realtà più importanti del mondo confindustriale: siamo la prima Associazione territoriale tra quelle con sede in province non capoluogo di regione.

Sono risultati dei quali possiamo essere orgogliosi. Ma l’orgoglio, da solo, non bastà.

‘Più è forte il sistema che rappresentiamo – prosegue – maggiore è la responsabilità che abbiamo nei confronti del suo futuro.

Perchè una posizione conquistata in decenni di lavoro non è garantita per sempre. E’ necessario essere dinamici e curiosi, ricercare persone e competenze, accedere alla conoscenza, e, allo stesso tempo, contribuire alla qualità del territorio nel quale operiamo. Alla base di tutto questo c’è un concetto che definisce la figura dell’imprenditore: la responsabilità’.

L’impresa ‘è fatta di persone. E’ una comunità in movimento, che vive nella società che la circonda e insieme a essa si trasforma.

Per questo l’impresa è oggi il primo strumento di integrazione socialè.

Bergamo ‘ha imprese che competono alla velocità del mondo. Le sue infrastrutture dovrebbero essere all’altezza della stessa ambizionè. La radice è comune: ‘per troppo tempo l’evoluzione delle infrastrutture non ha accompagnato con sufficiente rapidità quella economica e sociale della provincia. Bergamo è oggi la quinta provincia per livello di congestione stradale.

La programmazione deve partire dalla domanda reale di mobilità e da come questa evolverà nei prossimi annì. Per Zanetti ‘serve una strategia territoriale integrata, costruita attorno a tre grandi direttricì. La prima riguarda ‘il rapporto con Milano e, dentro questa relazione, il pieno utilizzo del nostro aeroporto. Orio al Serio è uno dei nostri principali asset internazionali: collega le imprese ai mercati, facilita l’arrivo di competenze e investimenti, rafforza l’attrattività del territorio e contribuisce a mantenere a Bergamo funzioni direzionali e attività ad alto valore aggiunto. Una connessione ferroviaria efficace con Milano è richiesta da anni dall’intera comunità e porterebbe benefici significativi sia alla qualità della vita delle persone sia alla competitività delle impresè.

La seconda riguarda ‘i collegamenti interni alla provincià, mentre la terza direttrice è ‘la logistica industrialè.

A Bergamo ‘manca ancora un’infrastruttura dedicata in modo strutturale alla logistica ferroviaria dopo la chiusura dello scalo nel 2023. Gli approfondimenti effettuati in quest’ultimo mese hanno individuato nel centro intermodale la soluzione preferibile e, allo stesso tempo, economicamente sostenibilè.

Individuare le opere giuste, per Zanetti, ‘non è sufficiente: la nostra provincia è ostaggio di ritardi e inefficienze che condizionano pesantemente la vita quotidiana di cittadini e imprese. C’è un principio che nel mondo dell’impresa conosciamo bene. Quando affidiamo una commessa importante, insieme al prezzo valutiamo anche l’affidabilità di chi deve realizzarla e la sua capacità di rispettare gli impegni.

Crediamo che questo principio debba entrare con maggiore forza anche nella disciplina degli appalti pubblicì.

Zanetti sottolinea inoltre che ‘per la nostra industria diventerà sempre più difficile trovare le persone con le professionalità di cui abbiamo bisogno. Per molti anni ci siamo posti soprattutto il problema di creare occupazione. Oggi dobbiamo porci anche un’altra domanda: avremo abbastanza persone per sostenere la crescita delle nostre imprese? La questione coinvolge tutti.

La demografia ci impone anche di affrontare con pragmatismo l’immigrazione: servono flussi regolari, coerenti con i fabbisogni professionali e accompagnati da formazione e integrazione. C’è poi un altro elemento che incide direttamente sull’attrattività del lavoro: la retribuzionè.

La recente impennata inflattiva resta ‘un elemento di preoccupazione: per questo dobbiamo sostenere gli interventi capaci di ridurre la distanza tra quanto il lavoro costa all’impresa e quanto arriva effettivamente nelle tasche del lavoratore. Servono una fiscalità più favorevole al lavoro, misure di decontribuzione, soprattutto per i giovani, e una riduzione dell’IRPEF sui redditi medi. E’ anche una questione di equità fiscale. Qui, tra i nostri lavoratori, di forfettari da 100 mila euro non ne abbiamo! Il lavoro deve costare in modo sostenibile all’impresa e valere di più per chi lo svolgè.

Affinchè le retribuzioni possano crescere nel tempo senza indebolire la competitività delle nostre imprese, ‘dobbiamo aumentare il valore che siamo capaci di produrrè.

Su un punto ‘dobbiamo essere molto chiari. Noi siamo europeisti.

Proprio per questo dobbiamo dire alle istituzioni europee che così non va. E che il tempo sta scadendo. I segnali sono già davanti a noi. La manifattura europea sta perdendo occupazione e l’automotive, una delle grandi filiere industriali del continente, è probabilmente l’esempio più evidente di una trasformazione che rischiamo di subire anzichè governarè.

Riguardo alla transizione ambientale Zanetti evidenzia che ‘è un obiettivo che condividiamo e sul quale le nostre imprese stanno investendo da annì, ma ‘se decarbonizzare significa far chiudere le industrie che devono realizzarla, significa che qualcosa non sta funzionandò. Lo stesso vale per l’energia. Una politica industriale europea ‘credibile deve tornare a considerare la disponibilità e il costo dell’energia come condizioni essenziali della competitività. Tutto ciò non ci esonera dal fare la nostra parte: il tema energetico riguarda direttamente anche la capacità di innovare. Intelligenza artificiale, automazione e robotica richiedono infatti quantità crescenti di energia, rafforzando ulteriormente il legame tra competitività energetica e processi innovativì.

La tecnologia, da sola, ‘non risolve i nostri problemi, ma ignorarla significa consegnarli al futuro, aggravatì.

A Bergamo, al Kilometro Rosso, prosegue Zanetti, ‘questo cambiamento ha già cominciato a prendere forma. Qui possiamo contare su realtà come Intellimech e il JOiiNT LAB, dove, tra le altre cose, stiamo sperimentando l’utilizzo di un robot umanoide, che avete potuto vedere in aperturà.

E’ un esempio concreto di ‘come tecnologie avanzate possano essere avvicinate alle imprese, sperimentate e tradotte in applicazioni industrialì.

‘La provocazione – aggiunge – e insieme l’auspicio, è fare un passo ulteriore: contribuire alla produzione di queste tecnologie, oltre a utilizzarlè.

Zanetti sottolinea che ‘le eccellenze producono più valore quando riescono a fare sistemà.

Emerge dunque anche ‘un tema di scala: crescere e costruire forme più strutturate di aggregazione e collaborazione diventano condizioni importanti per affrontare innovazioni di questa portatà.

Il tema della scala riguarda, peraltro, ‘anche chi finanzia le imprese. Quando Bergamo si presenta come sistema, sa competere e sa primeggiarè.

La direzione ‘che abbiamo individuato parte dalla forza della meccatronica bergamasca e punta verso la robotica avanzata, i sistemi autonomi e la Physical AI’.

Zanetti sottolinea che ‘il nostro compito resta rappresentare con forza gli interessi delle imprese e portare la loro voce nei luoghi nei quali si decide. Ma dobbiamo anche intercettare il futuro. Il 2027 sarà per noi anche un anno particolare: Confindustria Bergamo compirà 120 anni. E’ una storia lunga, che attraversa trasformazioni profonde dell’industria e del territorio e che ci ricorda quanto il ruolo di un’Associazione si misuri nella capacità di evolvere insieme alle imprese che rappresenta. Tocca a noi fare lo stessò.

-foto ufficio stampa Confindustria Bergamo-

(ITALPRESS).