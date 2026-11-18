PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nove dipartimenti governativi cinesi hanno pubblicato delle linee guida volte a promuovere ulteriormente la creazione di un sistema di riciclo delle risorse rinnovabili e a favorire lo sviluppo di alta qualità dell’industria del riciclo, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero del Commercio.

Il documento definisce 16 compiti chiave, tra cui la promozione dell’applicazione di modelli tipici di riciclo, il potenziamento delle attività di riciclo e smantellamento dei rifiuti solidi derivanti dai prodotti dei “nuovi tre”, ovvero veicoli elettrici, batterie agli ioni di litio e prodotti fotovoltaici, e il sostegno al miglioramento della qualità e al potenziamento del settore del riciclo.

Le linee guida invitano le autorità locali a selezionare e applicare modelli tipici di riciclo adatti alle condizioni locali per diverse categorie, tra cui risorse rinnovabili di vario tipo, mobili ingombranti da smaltire ed elettrodomestici dismessi.

Il documento definisce inoltre disposizioni generali per il riciclo e l’utilizzo dei rifiuti solidi derivanti dai prodotti dei “nuovi tre” e invita ad affrontare le criticità nel riciclo delle batterie di alimentazione, a migliorare il sistema di riciclo e utilizzo delle apparecchiature fotovoltaiche e a garantire la fluidità dei processi lungo l’intera catena di “progettazione, produzione, applicazione, riciclo, smantellamento e riutilizzo”.

I nove dipartimenti comprendono il ministero del Commercio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

(ITALPRESS).

– Foto Xinhua –