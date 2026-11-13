Cavi recisi e cyberattacchi in Europa, il trittico di Francesco Guadagnuolo che mette in scena l’era tragica della guerra ibrida

ROMA – C’è una frattura silenziosa che attraversa l’Europa contemporanea: non ha il fragore delle esplosioni tradizionali, ma si manifesta nei cavi sottomarini recisi, nelle reti logistiche paralizzate e nelle interferenze invisibili che alterano la percezione collettiva. È l’alba di un’era tragica e asimmetrica, ed è esattamente su questo crinale che l’artista Guadagnuolo colloca la sua nuova opera: “L’Ombra dell’Algoritmo: Il Corvo nella Rete” (OPERAZIONE_KUR_RAVEN_QUANTUM.EXE).

Realizzato con una tecnica ibrida che fonde grafica, pittura, collage, inchiostri reattivi ai raggi UV e supporti sagomati privi di cornici tradizionali (110 × 100 cm), il trittico segna i trent’anni del Transrealismo, la corrente artistica teorizzata e battezzata nel 1995 dallo storico e critico d’arte Antonio Gasbarrini, che individuò proprio in Guadagnuolo l’artista capofila di questa nuova sensibilità visionaria. Qui la ricerca estetica rinuncia alle attese delle esposizioni tradizionali per farsi commento visivo immediato sul presente.

L’artista intrappolato nella propria visione

Per restituire lo shock di un mondo dominato dal calcolo automatico, Guadagnuolo riprende l’intuizione onirica del film Sogni (1990) di Akira Kurosawa, dove un uomo entra fisicamente nei dipinti di Van Gogh.

Nell’architettura concettuale del trittico, l’autore varca la soglia della propria creazione e cammina tra le tele sagomate, esplorando un orizzonte sospeso nel 2076, cinquant’anni dopo il punto di rottura digitale del nostro presente.

È un attraversamento che genera stupore e vertigine: mentre avanza tra i vettori grafici, l’artista stesso si imbatte in dettagli allarmanti che sembrano essersi generati autonomamente, come se l’immagine avesse sviluppato una coscienza propria. La natura appare sottomessa e contaminata dal silicio; l’aria è satura di un’ apparente polvere elettromagnetica. I colori rinunciano ad ogni armonia per farsi trauma visivo: campiture piatte di giallo zolfo acido e linee rosso sangue sintetico si scontrano con i lampi gelidi del bianco al titanio, dei celesti fluorescenti e dei blu intensi, evocando monitor infetti e flussi di dati sotto attacco.

La fine dell’invisibilità tra codici e sguardi meccanici

Sulle superfici rugose del collage, lo spettatore viene sottoposto a un assedio ottico. Dai muri di pigmento trasudano codici a barre spettrali che riducono l’identità umana ad una sequenza numerica schedabile.

Ovunque proliferano miliardi di occhi-obiettivo, pupille laser e sensori di riconoscimento facciale integrati nella materia pittorica: presenze frammentate e ossessive che azzerano per sempre il diritto all’invisibilità, trasformando il controllo tecnologico in una condizione di asfissia mentale.

Il Corvo di Poe mutato in malware bellico

Al centro esatto della composizione domina l’entità che governa questa distopia: il Corvo. L’archetipo letterario di Edgar Allan Poe perde ogni residuo biologico per mutare in un organismo cibernetico di un nero assoluto, assemblato con micro-ingranaggi metallici, circuiti quantistici e circuiti stampati.

Non è più soltanto il messaggero di un tormento privato, ma un malware offensivo che si posa sulle infrastrutture strategiche e sulla psiche umana. Le scritte impresse nel collage – NEVERMORE e CRISIS OF SOUL – saldano il sabotaggio informatico allo smarrimento esistenziale, denunciando un conflitto in cui la distruzione materiale e il logoramento psicologico operano come un’unica arma.

Il cortocircuito finale nel Cinema della Zona Grigia

Il percorso culmina in uno spiazzamento metanarrativo. Avanzando tra le macerie e i detriti di server raffigurati nell’opera, l’artista giunge davanti all’ingresso del Cinema della Zona Grigia. Sul display in alto scorre il titolo stesso del trittico, mentre sullo schermo interno viene proiettato il film in cui l’autore sta camminando dentro la propria tela.

In questo loop infinito tra realtà, pittura e proiezione, il Corvo meccanico subisce una scomposizione quantistica, dissolvendosi in milioni di pixel neri sotto la soglia di Planck. Alla fine del viaggio, il paesaggio del 2076 non è più lo stesso: resta un racconto visivo nel quale il confine tra creatore e creazione, tra realtà e simulazione, viene progressivamente cancellato, lasciando un richiamo radicale a difendere la coscienza umana e l’ecosistema terrestre.