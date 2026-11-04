Caltanissetta. Teatro Regina Margherita, una sorpresa per gli abbonati della Stagione Nazionale: Anna Mazzamauro arricchisce il cartellone con un ottavo spettacolo gratuito

CALTANISSETTA – Una novità arricchisce la programmazione della Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027 del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, organizzata dal Comune di Caltanissetta. Un ottavo spettacolo, con protagonista Anna Mazzamauro, si aggiunge ai sette appuntamenti già previsti in cartellone e sarà offerto gratuitamente a tutti gli abbonati.

La novità si accompagna a una variazione nel calendario della stagione teatrale, resa necessaria da esigenze di riorganizzazione della programmazione nazionale.

La stagione prenderà ufficialmente il via il 18 dicembre 2026 con lo spettacolo Viva la mamma, che vedrà protagonista Iva Zanicchi.

Lo spettacolo Venerdì 13, con Martina Colombari, inizialmente previsto per il 28 novembre, è stato posticipato al 29 gennaio 2027 per motivi legati alla riorganizzazione del calendario nazionale.

La modifica non comporterà alcuna variazione nel numero degli spettacoli previsti dalla Stagione Teatrale Nazionale: tutti e sette gli appuntamenti inclusi negli abbonamenti saranno regolarmente rappresentati, con il solo spostamento della data dello spettacolo interpretato da Martina Colombari.

Una novità arricchirà, tuttavia, la programmazione del Teatro Regina Margherita. Sabato 28 novembre 2026, nella data inizialmente prevista per l’apertura della stagione, andrà infatti in scena la grande Anna Mazzamauro con il suo nuovo spettacolo Brava, bravissima… anche meno, che ha recentemente debuttato al Teatro Parioli di Roma e approderà a Caltanissetta per regalare al pubblico nisseno una serata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento.

Si tratta di un appuntamento aggiuntivo, fuori dal cartellone dei sette spettacoli della Stagione Teatrale Nazionale, che rappresenta un’ulteriore opportunità per il pubblico cittadino.

Per tutti gli abbonati alla Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027, l’ingresso allo spettacolo di Anna Mazzamauro sarà completamente gratuito. È stato infatti deciso di includere anche questo appuntamento nel costo dell’abbonamento, senza alcun aggravio di spesa per gli abbonati, che potranno così assistere a un ottavo spettacolo senza costi aggiuntivi.

Per il pubblico non abbonato, i biglietti dello spettacolo di Anna Mazzamauro sono già disponibili online sui siti www.dalvivoconcerti.it e www.liveticket.it e saranno acquistabili anche presso il botteghino del Teatro Regina Margherita.

È già aperta la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027, acquistabili sia online sia presso il botteghino del Teatro Regina Margherita.

Resta confermata, fino al 18 dicembre 2026, anche la possibilità di acquistare gli abbonamenti alla stagione, che consentiranno di assistere ai sette spettacoli in cartellone e, gratuitamente, all’appuntamento aggiuntivo con Anna Mazzamauro.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 320 0693857, contattabile anche tramite WhatsApp.