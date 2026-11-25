L’I.I.S. «G. Galilei – A. Di Rocco» di Caltanissetta ha avviato l’edizione 2026/2027 del Progetto «Vediamoci Chiaro», con cui l’indirizzo Ottico porta gli screening visivi nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

I primi incontri si sono svolti alla I.C. Balsamo di San Cataldo e alla I.C. Vittorio Veneto di Caltanissetta.

La prof.ssa Graziella Landolina, ortottista, coordina il progetto con la collaborazione delle docenti di indirizzo Rocca, Alfano e D’Auria. Le studentesse e gli studenti dell’Istituto hanno coadiuvato le docenti nelle prove di acuità visiva, di percezione dei colori e di coordinazione dei due occhi rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Lo screening ha lo scopo di individuare eventuali difetti visivi da approfondire con una visita oculistica. La scheda “La vista è un tesoro” consegnata ai ragazzi offre consigli pratici per prendersi cura dei propri occhi anche a casa.

Nelle prossime settimane l’Istituto organizzerà gli screening anche negli istituti comprensivi di Pietraperzia, Barrafranca, Serradifalco e Milena.