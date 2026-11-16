Caltanissetta, a Giarre la Dragon Academy Group chiude il 1° Campionato Regionale con 10 medaglie

Giarre, 15 novembre 2026. Due ori, quattro argenti e quattro bronzi. È il bilancio della A.S.D. Dragon Academy Group al 1° Campionato Regionale Federkombat. E tanta, tanta esperienza.Il primo grazie va a Federkombat. Più di 800 iscrizioni in 180 categorie, sei tatami e una gabbia. Numeri incredibili, che fanno crescere tutto il movimento e danno ai nostri ragazzi un palcoscenico vero.

Dietro ogni medaglia c’è il lavoro dell’accademia. Allenamenti, disciplina e spirito di squadra, giorno dopo giorno. Il presidente e tecnico Calogero Palmeri è molto felice dei suoi ragazzi.Hanno gareggiato Giuseppe Palmeri, Lorenzo La Mendola, Christian D’Asero, Michele Luigi Fasciana, Francesco Pio Taglialavore, Matteo Turco, Francesco Falzone, Marco Vincitore, Paolo Iannello e Andrea Schillaci.Un grazie alle famiglie, sempre presenti. Ora si torna in palestra, perché la stradata continua.