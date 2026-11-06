Bryan Adams, la fan più scatenata ha 98 anni ed è sua madre: “Vogliamo farla arrivare a 100 anni”

(Adnkronos) – A 98 anni non rinuncia a seguire il figlio sui palchi di tutto il mondo. La madre di Bryan Adams è la fan più affezionata del celebre musicista canadese e, ogni volta che il cantante si esibisce nelle vicinanze, cerca di essere presente. A raccontarlo è stato lo stesso Adams, 67 anni, in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca Dpa, rilasciata a Vancouver. "Se dipendesse da lei, sarebbe a ogni concerto", ha dichiarato l'artista, spiegando di non riuscire a impedirle di partecipare agli spettacoli quando si tengono in Canada, vicino a casa. "È una personalità tutta sua e possiamo soltanto sostenerla nel fare ciò che è meglio per lei", ha aggiunto. Adams ha parlato anche dell'età della madre, esprimendo il desiderio di festeggiare insieme a lei il traguardo del secolo di vita. "Il nostro obiettivo è portarla fino a 100 anni. Le mancano ancora 17 mesi", ha detto con affetto. La donna, Jane Clark, è conosciuta a livello locale nella Columbia Britannica anche per la sua attività di artista visiva. La sua presenza ai concerti del figlio è stata documentata anche durante il tour nordamericano del 2025, quando ha assistito alle esibizioni di Vancouver e Boston. In quelle occasioni Adams l'ha salutata direttamente dal palco. Intanto il musicista si prepara a pubblicare un nuovo album, intitolato 'How's It Goin'', in uscita sulla sua etichetta indipendente Bad Records. Tra i brani figura anche 51st State, una canzone di protesta che prende posizione contro i progetti del presidente statunitense Donald Trump relativi all'annessione del Canada agli Stati Uniti. Nel corso dell'intervista Adams ha affrontato anche temi politici, soffermandosi sul primo ministro canadese Mark Carney. Il cantante ha dichiarato di apprezzarne l'operato e la posizione assunta di fronte alle pressioni nei confronti del Canada, pur precisando di non sentirsi particolarmente vicino al suo partito. Spazio anche alla politica tedesca. Adams ha ammesso di non seguirne gli sviluppi nei dettagli, ma di raccogliere impressioni attraverso gli incontri con le persone. A proposito del cancelliere Friedrich Merz, ha riferito di percepire un diffuso malcontento nei suoi confronti: "Da quello che ho capito, non è popolare. Voglio dire, davvero poco popolare. E non capisco come si possa mantenere una posizione quando il clima è questo". (di Paolo Martini)

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