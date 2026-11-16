(Adnkronos) – "Non lo so ancora cosa farà Barbara d'Urso, lei ha diritto di scegliere" se restare o meno a Ballando con le stelle. È questo il dubbio che aleggia dopo lo scontro consumato in diretta nello show di Rai1 tra la giurata e Guillermo Mariotto, quando il giurato le ha spruzzato addosso del profumo, insinuando che ci fosse "puzza" proprio vicino alla collega. La conduttrice del dance show è intervenuta al Tg1 chiarendo la sua posizione dopo le polemiche esplose in seguito alla vicenda. "Io ho scherzato dicendo 'è profumo o veleno?'", dice, con una risata, la conduttrice ricordando le parole dette in trasmissione tentando, invano, di placare gli animi. "Intanto – ha poi aggiunto – mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, questa è la potenza di Raiuno, mi fa piacere che Raiuno conservi questo grande appeal presso il pubblico. Si è trattato di una diatriba tra due membri della famiglia di Ballando, ognuno si è infiammato nella propria maniera. In 4 ore di trasmissione magari si accendono polemiche. Al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa, se le sue frasi hanno costituito motivo di dispiacere e imbarazzo. Sa parte sua non c'era nessuna volontà di offesa nei confronti di Barbara. Ha spruzzato il profumo parlando di profumo di libertà, Mariotto è così. Lui, mentre spruzza, dice cose non rivolte a Barbara. Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto, ne ha fatti tanti in 21 anni", dice la conduttrice ai microfoni del Tg1. "Barbara ha chiesto subito il mio intervento? Io mi sono messa tra di loro con la mano, dicendo 'basta, fermi: Mariotto chiedi scusa'. Ho capito che Barbara aveva equivocato su questa cosa e l'aveva resa personale. Mariotto dice 'non riportare tutto a te stessa, è una cosa detta in generale'. Dopo il Tg, Mariotto ha chiesto scusa. Il problema è che sembra sempre che Mariotto faccia sempre un teatrino. Credo che le scuse siano sincere, Mariotto non offenderebbe mai una donna: è uno che ama profondamente le donne, le ama e le fa belle da tutta una vita. Adesso sembra che io stia facendo la difesa d'ufficio di Mariotto…". La giuria rimane inalterata e caso chiuso? "Non posso dire che sia tutto a posto, stiamo parlando e in settimana dovremmo arrivare ad una conclusione. Non so se Barbara accetterà queste scuse. Sabato ha detto 'o me o lui', aspettiamo e vedremo sabato prossimo. "Ballando è un varietà particolare, con 4 ore e mezza di spettacolo. Viene raccontata la vita e nella vita ci sono momenti di intemperanza. Non mi fanno piacere, sono andata lì a dire 'basta: ma quando tra i due italiani comincia la gara ad alzare la voce puoi dire 'basta' ma non ti ascolta nessuno. Non amo queste situazioni, quando si verificano cerco di non intervenire con il martello. Forse dovrei avere il martello dei cartoon… Se non si ascolta il 'basta', diventa difficile. E' comunque un frammento di 5 minuti in 4 ore di emozioni e di ballo di alto livello". A proposito delle critiche mosse da Antonella Clerici e Fiorello nei loro programmi, rispettivamente 'È sempre mezzogiorno' e 'La Pennicanza', Ballando con le stelle, spiega Carlucci, "è un varietà molto particolare. Sono 4h e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere". E su Barbara d'Urso, la conduttrice è stata chiara: "Adesso non lo so ancora se resterà, ha il diritto di scegliere. Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà", ha concluso.

Raggiunto dall'Adnkronos, Mariotto ha commentato così la polemica a suo carico: "'Ballando' è una corazzata. Quando si sale sopra si va incontro al mare calmo, ma anche a tempeste. Barbara D'Urso ha un solo problema. Vuol essere al centro dell'attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma… solo per comparire". Secondo il giurato, Barbara D'Urso "non sa stare al gioco". E alla domande se dovesse lasciare 'Ballando', il giurato ha risposto senza mezzi termini: "Sono scelte che si fanno. Le ho già chiesto scusa in diretta, mi dispiace che se la sia presa. Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l'altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me. Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori. Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna. Il mio è un profumo di libertà. In tv giudico donne e uomini liberi. E poi si sta insieme per divertirci, lavorare, giudicare, per portare a casa un risultato", ha concluso Mariotto.

Il giurato è stato ospite oggi a 'La volta buona' dove è stato invitato più volte a chiedere scusa pubblicamente, e in modo sincero: "Io ho chiesto già scusa. Quante volte volete che io chieda scusa? Nel nuovo studio di Ballando siamo in mezzo alla campagna, ci sono topi, cinghiali e zebre". E alla richiesta insistente di Balivo, Mariotto ha sbottato: "Devo di nuovo chiedere scusa per far felice te? Cosa vuoi? La sceneggiata? Che mi metto in ginocchio? Non lo farò".

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