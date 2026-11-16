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Alexander Zverev si prende la scena alle Atp Finals. Al termine di una stagione da film, con i primi due Slam della carriera messi in bacheca, il tennista tedesco viene premiato dal presidente Atp Andrea Gaudenzi come numero uno del ranking Atp per il 2026. "È un grande onore, per me, ricevere un premio così ed essere parte di questa celebrazione. La scorsa stagione mi ero detto che forse avrei potuto vincere qualche Slam, ma non avrei mai immaginato di ricevere questo trofeo. È il miglior risultato per chiudere la stagione". Zverev, accompagnato dagli applausi del pubblico dell'Inalpi Arena, ha festeggiato il traguardo insieme alla famiglia e ai suoi adorati cani, presenti anche loro sul Centrale per le foto di rito. Sascha è il secondo giocatore tedesco a raggiungere la vetta mondiale dopo Boris Becker, nel 1991. Ieri, dopo il successo contro Jodar nel match inaugurale del torneo, Zverev aveva parlato così dei traguardi raggiunti: "Penso decisamente di aver avuto la stagione migliore di tutti". Una convinzione chiarita senza dimenticare però i problemi di Sinner e Alcaraz negli ultimi mesi: "Credo però che, per rispetto, si debba tenere in considerazione il fatto che Jannik sia infortunato da Wimbledon. Su questo, non c’è dubbio. Anche Carlos è stato fuori un po’ di tempo quest’anno". E ancora: "Penso che nei tornei del Grande Slam, che sono i più importanti al mondo, io sia stato il miglior giocatore. Ne ho vinti due, sono arrivato in semifinale in un altro, mi è mancato solo un game di servizio per raggiungere la finale in quell’occasione, e sono arrivato in finale anche a Wimbledon". A Torino, il tedesco ha un'altra chance per ribadire di aver meritato lo scettro.

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