Antonelli campione del mondo F1, quanto vale il titolo? Le cifre e i guadagni di Kimi

(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Oggi, domenica 1 novembre 2026, il pilota italiano della Mercedes Kimi Antonelli è diventato il nuovo campione del mondo di Formula 1. E il titolo gli porterà 73 milioni di euro (86 milioni di dollari) aggiuntivi da qui al 2030. È quanto emerge dallo studio elaborato da StageUp, società di ricerca e consulenza in sport marketing e sponsorizzazioni, che pochi giorni fa aveva diffuso le conclusioni prima del Gp del Messico. A 20 anni, Antonelli è così il più giovane Campione del Mondo della storia della Formula 1. Una cifra mostruosa, che con un secondo titolo entro il 2028 salirebbe a oltre 105 milioni di euro (124 milioni di dollari). StageUp ha realizzato lo studio basandosi su fonti proprie e pubbliche (tra cui Forbes, F1 Salaries, Gazzetta dello Sport e Milano Finanza). Questa la spiegazione data prima del Gp del Messico dal presidente di StageUp Giovanni Palazzi: "Nel settembre scorso insieme a Gazzetta dello Sport avevamo stimato in 50 milioni di euro il valore potenziale di Antonelli in assenza di vittoria del Mondiale. Il titolo non crea il valore di Kimi: ne accelera e consolida la consacrazione. Vincere il Mondiale lo trasformerebbe nel più giovane iridato della storia della Formula 1 ponendo le basi per una leadership sportiva e commerciale duratura. La Formula 1 trova in lui un ambasciatore naturale per la Generazione Z mentre l’Italia con la vittoria del Mondiale ritroverebbe un campione che aspetta dal 1953. Antonelli ha la capacità agonistica, l'età e la maturità per sostenere questa crescita e questa responsabilità nel tempo". Insomma, crescita accelerata per Kimi. E soprattutto, Mondiale di Formula 1 portato a casa.

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