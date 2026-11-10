Catania, fuga pericolosa ad alta velocità: arrestato 21enne

Un inseguimento ad alta velocità durato circa 14 chilometri si è concluso con l’arresto di un 21enne di Aci Catena. Il giovane è accusato di fuga pericolosa ai sensi del Codice della strada. La vicenda è iniziata in via del Rotolo a Catania, dove la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intimato l’alt a un’utilitaria che sfrecciava a forte velocità. Il conducente ha accelerato anziché fermarsi, dando vita a una fuga disperata che si è snodata tra le vie della città (via Messina, via Policastro, via Galatioto, via Savasta e via Grasso Finocchiaro) per poi proseguire sulla Statale 114 fino ad Aci Platani. Tra manovre azzardate, sorpassi in curva e zigzag tra i veicoli, i militari hanno scortato l’auto a distanza di sicurezza, decidendo di interrompere il tallonamento per non mettere a rischio l’incolumità dei passanti. L’auto è risultata presa a noleggio. Incrociando i dati della società di locazione con il riconoscimento visivo dei Carabinieri e le immagini delle telecamere di bordo, i militari sono risaliti all’identità del conducente. Convocato in caserma, il 21enne è stato arrestato. Il Giudice ha convalidato la misura disponendo l’obbligo di dimora con il divieto di uscire di casa dalle 21:00 alle 6:00 (ITALPRESS)