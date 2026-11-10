Sicilia. Ocm vino, pubblicata la graduatoria definitiva. Sammartino: «Stimoliamo crescita e investimenti nel settore vitivinicolo»

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “Investimenti in cantina”, la cui dotazione finanziaria ammonta a 15 milioni di euro. L’obiettivo è stimolare gli investimenti nel settore vitivinicolo, migliorare la competitività delle aziende, ammodernare le cantine e incentivare l’enoturismo. Le domande finanziabili sono novantadue, a fronte delle novantanove pervenute.

«Investiamo per ammodernare le nostre cantine e incentivare percorsi di enoturismo per dare slancio al settore. Il vino siciliano è un brand che tutto il mondo ci invidia, il governo Schifani non lascia soli i viticoltori ma stimola crescita, investimenti e promozione», sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.

La graduatoria è consultabile sul portale istituzionale della Regione a questo link.