Gela, l’assessore Di Cristina: “Ricordare Gaetano Giordano significa rinnovare l’impegno collettivo per la legalità e per la libertà”

Ricorre oggi il trentaquattresimo anniversario dell’assassinio di Gaetano Giordano, commerciante gelese ucciso il 10 novembre 1992 per essersi opposto alle richieste estorsive dei clan mafiosi locali.Il suo coraggio rappresenta ancora oggi un esempio straordinario di dignità, legalità e resistenza alla prepotenza mafiosa. In una città allora duramente colpita dal fenomeno del racket e del pizzo, Gaetano Giordano scelse di non piegarsi, pagando con la vita la propria determinazione.«Ricordare Gaetano Giordano significa rinnovare l’impegno collettivo per la legalità e per la libertà – dichiara l’assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Gela Peppe Di Cristina –. Il suo sacrificio appartiene alla storia della nostra comunità e deve continuare a parlare soprattutto alle nuove generazioni. La memoria non può essere una semplice ricorrenza, ma deve tradursi ogni giorno in scelte concrete contro ogni forma di intimidazione e di sopraffazione».Nei mesi scorsi, l’Associazione nazionale magistrati ha dedicato a Gaetano Giordano una targa commemorativa affissa presso il Palazzo di Giustizia, ulteriore testimonianza del valore della sua figura.La famiglia Giordano e la vedova Franca Evangelista hanno contribuito negli anni a mantenere viva la memoria di un uomo divenuto simbolo della lotta al racket e tra i primi commercianti antiracket della Sicilia.