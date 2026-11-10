Diciottenne pestato e accoltellato nel Siracusano, 3 arresti

Una frase di troppo scatenò una spedizione punitiva con calci, bastonate e colpi di coltello. Per il tentato omicidio di un 18enne avvenuto la notte del 25 agosto in via Taranto a Pachino, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno arrestato tre persone. In carcere sono finiti due uomini di 46 e 22 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine e a cui l’ordinanza del Tribunale di Siracusa è stata notificata direttamente dietro le sbarre, dove si trovavano per altri reati. Il terzo componente del gruppo, un 15enne, è stato trasferito in un istituto penale per minorenni su decisione del Tribunale di Catania. L’aggressione era scattata per futili motivi: una frase offensiva che la giovane vittima aveva rivolto al 46enne. I tre lo avevano affrontato lasciandolo a terra esanime con ferite guaribili in oltre 40 giorni. Uno degli aggressori aveva persino minacciato di morte gli automobilisti di passaggio per impedire che gli prestassero soccorso. A incastrarli sono state le indagini dell’Aliquota Operativa, tracciate attraverso intercettazioni e le immagini delle telecamere della zona. (ITALPRESS).