Presentata la Stagione musicale di Caltanissetta promossa dalla Giovane Orchestra Sicula, il calendario degli appuntamenti

Questa mattina al Foyer “M° G. Pastorello” del Teatro Margherita è stata presentata la “Stagione musicale di Caltanissetta” promossa dalla Giovane Orchestra Sicula, con la direzione artistica del Maestro Raimondo Capizzi e il coinvolgimento di importanti realtà istituzionali e associative del territorio. Nove appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, di cui cinque ospitati al Teatro Margherita e quattro distribuiti in diversi luoghi della città.

Erano presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Giovanna Candura, l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo, il direttore artistico della stagione Maestro Raimondo Capizzi, il rappresentante del Conservatorio statale di musica “V. Bellini” di Caltanissetta Maestro Diego Cannizzaro, la dirigente scolastica del Liceo Musicale Manzoni-Juvara Rita Galfano; la dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta Patrizia Pagano; la presidentessa dell’associazione antiviolenza Galatea Valentina Matraxia e il dirigente della scuola capofila delle scuole medie a indirizzo musicale (Smim) Salvatore Parenti.

Una stagione che si preannuncia ricca di concerti, formazione e solidarietà che mette in rete istituzioni, scuole, Conservatorio, Questura e associazioni del territorio.

Una stagione che si presenta con una formula che va oltre la tradizionale programmazione concertistica ma diventa strumento di crescita culturale, formazione delle nuove generazioni, aggregazione e impegno sociale.

L’obiettivo è costruire una comunità musicale capace di coinvolgere giovani musicisti, istituzioni scolastiche, mondo accademico e associazionismo, facendo della cultura un elemento concreto di sviluppo e coesione sociale. Un’altra caratteristica distintiva della nuova Stagione Musicale sarà la sua dimensione diffusa.

Una scelta precisa che nasce dalla volontà di superare l’idea tradizionale del concerto come evento confinato in un teatro o in uno spazio deputato alla musica. L’obiettivo è portare la musica ovunque, raggiungere pubblici diversi, coinvolgere luoghi e comunità, rendere la cultura accessibile e creare nuove occasioni di incontro attraverso il linguaggio universale delle arti. Non è soltanto il pubblico a dover raggiungere la musica: è la musica stessa che si sposta, che va incontro alle persone, che esce dai propri spazi tradizionali per abitare la città. I quattro appuntamenti fuori dal Teatro Margherita rappresentano proprio questa filosofia: trasformare Caltanissetta in un palcoscenico diffuso, nel quale la musica possa incontrare cittadini, famiglie, giovani e persone che magari non frequentano abitualmente le sale da concerto.

La gratuità di tutti e nove gli eventi risponde alla stessa visione dell’assessorato alla Cultura: nessuna barriera economica deve diventare un ostacolo alla partecipazione culturale.

«Abbiamo immaginato una stagione musicale che non si esaurisca nel momento del concerto, ma che lasci qualcosa alla città e soprattutto alle nuove generazioni – ha dichiarato il maestro Raimondo Capizzi -. Ogni collaborazione nasce da un’idea precisa: mettere la musica al servizio della comunità. Vogliamo che un giovane studente possa trovare nell’orchestra un’occasione di crescita, che una scuola possa diventare protagonista della vita culturale cittadina e che la musica possa contribuire anche a importanti battaglie sociali. La nostra ambizione è costruire una comunità musicale che sappia riconoscersi, collaborare e crescere insieme».

“Ringrazio il maestro Capizzi per la proposta che ha avanzato e che come Comune abbiamo immediatamente accolto per la qualità dei contenuti e l’attenzione riservata a tutte le generazioni – ha dichiarato l’assessore Giovanna Candura -. Sono convinta che il risultato sarà brillante perché sono stati inclusi nella rassegna spettacoli di ogni genere e adatti a un pubblico diversificato. Vogliamo elevare il livello culturale della città incoraggiando la socialità e la riflessione personale oltre che collettiva. Le borse di studio, inoltre, consentiranno di supportare la crescita formativa e professionale dei giovani talenti”.

“Come Comune abbiamo voluto promuovere una stagione musicale che potesse essere da stimolo per una crescita sociale e culturale dei cittadini – ha proseguito l’assessore Guido Delpopolo -. Gli eventi, disponibili gratuitamente, rispecchiano il desiderio di mettere chiunque nella possibilità di stimolare i propri interessi o la propria curiosità”.

Ed è proprio il desiderio di supportare passioni che possono trasformarsi in mestieri che ha portato a includere come partner della stagione musicale tre diversi livelli formativi: le scuole medie a indirizzo musicale rappresentate dalla scuola capofila “Carducci” di San Cataldo, l’indirizzo musicale dell’istituto Manzoni – Juvara e il Conservatorio statale “V. Bellini” di Caltanissetta.

“Il Conservatorio ha accolto la proposta di partecipare a questa stagione musicale perché la ritiene un’ulteriore occasione didattica offerta agli studenti che potranno ampliare il personale panorama formativo” ha spiegato il Maestro Diego Cannizzaro.

“Progetti di questo spessore rappresentano un’occasione alla quale non possiamo rinunciare. Per i nostri studenti partecipare a produzioni extrascolastiche, calcare il palcoscenico, mettersi alla prova con i maestri e con il pubblico rappresentano esperienze molto importanti per la loro formazione – ha proseguito la dirigente Rita Galfano -. Una soddisfazione enorme ma anche uno stimolo a impegnarsi per poter essere sempre all’altezza della situazione”.

“Siamo sempre pronti a incoraggiare i nostri piccoli allievi e spingerli a seguire le loro passioni – ha concluso il dirigente Salvatore Parenti -. Ragazzi che, dopo il regolare orario scolastico, seguono il percorso musicale. Un aumento del carico di lavoro settimanale che, però, offre ricadute molto positive sulle loro competenze umane”.

Spazio è stato dedicato anche a tematiche sociali che verranno affrontate durante i concerti. Uno degli appuntamenti in programma, infatti, è stato calendarizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha avuto il patrocinio della Questura di Caltanissetta e dell’associazione antiviolenza Galatea.

“Riteniamo che la prevenzione sia la strada per vincere e sconfiggere questo fenomeno – ha sottolineato la dottoressa Patrizia Pagano -. Le pene, anche se aspre e severe, non sempre riescono a essere un efficace deterrente per gli uomini maltrattati. La prevenzione, veicolata attraverso il linguaggio della musica o di uno spettacolo teatrale, può raggiungere questo obiettivo e far capire alle potenziali vittime che determinati atti non devono essere interpretati come gesti d’amore o incidenti di poco conto ma dei reati da fermare e denunciare. Questi eventi, inoltre, sono utili anche per informare sugli strumenti messi a disposizione dalla legge e che possono essere attivati per fermare i comportamenti maltrattanti prima che la situazione possa degenerare”.

“Questi concerti diventano momenti di partecipazione e confronto capaci di generare nella collettività una maggiore sensibilità per la tematica affrontata – ha concluso la presidente Valentina Matraxia -. La violenza sulle donne è un fenomeno sociale e in quanto tale deve essere contrastato dall’intera collettività, non soltanto da chi la subisce. Il nostro compito, come rappresentanti di un’associazione antiviolenza ma soprattutto come individui, è quello di aiutare e sostenere chi ha difficoltà, sia chi ha deciso di parlare e denunciare, sia chi non è ancora pronto a compiere questo passo”.

IL CALENDARIO:

20 novembre 2026, la Chiesa della Provvidenza, sarà protagonista il coro gospel femminile Joy’s Chorus, con un concerto dedicato alla forza espressiva e spirituale della musica gospel.

21 novembre 2026, il Teatro Margherita ospiterà l’evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con la partecipazione straordinaria della direttrice d’orchestra Maria Sicari, in collaborazione con la Questura di Caltanissetta e l’associazione antiviolenza Galatea.

3 gennaio 2027 il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, al Teatro Margherita, con la direzione del Maestro Raimondo Capizzi, alla guida della Giovane Orchestra Sicula.

17 febbraio 2027 sarà la volta di Ernesto Marciante, cantautore, pianista, arrangiatore, docente di Canto Jazz e Pop-rock e divulgatore musicale, ospite dell’evento Cantautori a confronto, un appuntamento dedicato alla canzone d’autore, alla creatività e ai diversi linguaggi della musica contemporanea.

19 marzo 2027, nella Chiesa di San Sebastiano, la stagione incontrerà la spiritualità e la tradizione della Settimana Santa con lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, interpretato da Floriana Sicari e Rosa Maria Chiarello. Un appuntamento di particolare intensità artistica e spirituale, che accompagnerà il pubblico verso uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa e il Coro Popolare di Caltanissetta

14 e 15 maggio 2027 si svolgerà il Festival delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale (SMIM), due giornate dedicate ai giovani musicisti e alle orchestre scolastiche, realizzate attraverso la collaborazione con il Liceo Musicale Manzoni-Juvara e l’Istituto Comprensivo Carducci, capofila del progetto. L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire agli studenti un’importante occasione di incontro, confronto e condivisione, nella quale la musica diventa strumento di crescita, socialità e appartenenza.

16 maggio 2027 il pubblico sarà invece accompagnato in un viaggio emozionante attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema con Un Concerto da Oscar, una produzione dedicata alle grandi musiche che hanno contribuito a rendere indimenticabili le immagini del grande schermo.

30 maggio 2027 arriverà l’appuntamento Aspettando la Festa della Repubblica, con la partecipazione del Maestro Fulvio Creux, compositore ed ex direttore della Banda musicale della Guardia di Finanza e della Banda dell’Esercito Italiano. Un concerto che intende valorizzare la grande tradizione bandistica italiana e il patrimonio musicale legato alle istituzioni e alla storia nazionale.

21 giugno 2027 con la Festa Europea della Musica, in Piazza Girgenti, trasformando uno spazio cittadino in un palcoscenico aperto alla partecipazione e alla condivisione, in occasione della giornata internazionale dedicata alla musica.