Alla Fenice trionfo per ‘Fedora’: tutto esaurito e applausi per quasi 20 minuti

(Adnkronos) – Tutto esaurito e applausi finali che hanno sfiorato i venti minuti: è stato uno straordinario successo di pubblico per le prime due recite di 'Fedora' di Umberto Giordano, andate in scena il 14 e 15 novembre al Teatro La Fenice di Venezia. Il melodramma, assente dal palcoscenico veneziano dal 1968, ha conquistato gli spettatori, che hanno tributato calorosi consensi alla nuova produzione, apprezzandone la regia, la direzione musicale e le interpretazioni del cast. L'allestimento, che inaugura la Stagione Lirica e Balletto 2026-2027, porta la firma di Hugo de Ana, autore di regia, scene e costumi. Sul podio dell'Orchestra e del Coro della Fenice Donato Renzetti, alla guida di un cast che vede tra i protagonisti Maria Agresta, Ekaterina Bakanova, Vincenzo Costanzo e Simone Piazzola. "L'opera inaugurale 'Fedora' è stato un successo grandioso, completo, totale, registrando un entusiasmo generale", ha commentato con l'Adnkronos il sovrintendente Nicola Colabianchi. Al centro della vicenda la principessa Fedora Romanov, protagonista di un dramma che intreccia amore, gelosia, vendetta e senso di colpa. L'assassinio dell'uomo che ama innesca una ricerca della verità destinata a trasformarsi in una tragedia, tra intrighi e passioni che attraversano la Pietroburgo zarista, la Parigi mondana e le montagne svizzere. Le rappresentazioni proseguono il 17, 18, 19, 20 e 22 novembre. Il successo delle prime due recite conferma l'interesse del pubblico per il ritorno di un titolo importante del repertorio verista italiano. (di Paolo Martini)

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