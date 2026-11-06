A Palermo riapre il Teatro Garibaldi, il 13 novembre l’evento inaugurale / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo otto anni di chiusura viene restituito alla città come spazio strategico per la cultura: il Teatro Garibaldi riapre le porte con una programmazione che include cinque eventi in un mese, dal 13 novembre al 13 dicembre. La struttura diventerà così un luogo dedicato a teatro, cinema, mostre, incontri pubblici, concerti, proiezioni e spettacolo di vario genere: tutti gli appuntamenti sono a cura della Fondazione Studio Rizoma, a fianco del Comune di Palermo nel percorso di riapertura: quest’ultimo è stato reso possibile da un’alleanza tra pubblico, privato e istituzioni culturali internazionali.

La rinascita dell’impianto è stata celebrata questa mattina in un incontro a Palazzo Palagonia: presenti tra gli altri il sindaco Roberto Lagalla e il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, che nel periodo da assessore comunale alla Cultura si era speso in prima persona per il ripristino del teatro dopo anni di incuria. L’appuntamento inaugurale sarà il 13 novembre, con lo spettacolo Le Principesse di Olga Bach seguito dal dj set dell’artista tunisino Beshkewa: la programmazione prosegue il 14 e 15 novembre con altri eventi, quindi una nuova rassegna in tre tappe a fine novembre (dal 19 al 22, il 24 e nel weekend 28-29) e un’altra in cinque tappe a dicembre fino al 13.

“Nel 2022 avevamo trovato il Teatro Garibaldi ancora con le tazzine di caffè non pulite da quattro anni prima – racconta Lagalla, – Credo che sia un buon segnale la restituzione alla città per una fruizione continuativa: è uno spazio che ha una sua storicità e una collocazione importante in un centro storico che via via va sempre più rivitalizzato. La collaborazione pubblico-privato ha conosciuto un percorso lungo per tutte le approvazioni necessarie: oggi siamo in condizione di avere non solo una guida sicura del teatro, ma anche spazi in cui realizzare i programmi sia della Fondazione Studio Rizoma sia del Comune”.