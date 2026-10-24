Yamaha MT-125 2027: nuovo design e telaio Deltabox

(Adnkronos) – La Yamaha MT-125 2027 cambia volto e adotta un linguaggio stilistico ispirato alle sorelle maggiori della famiglia Hyper Naked. La piccola giapponese punta su linee più affilate, un'ergonomia rivista e una dotazione tecnologica pensata per i motociclisti che cercano una moto sportiva nell'utilizzo quotidiano. Il restyling della Yamaha MT-125 2027 interessa soprattutto la carrozzeria. Il nuovo serbatoio presenta superfici maggiormente scolpite, studiate per migliorare il contatto con le gambe, mentre la sella ridisegnata rende la silhouette più snella e filante. Le fiancate introducono pannelli testurizzati con finitura trasparente fumé ed effetto glitch, sui quali risalta il logo MT. Anche il frontale cambia profondamente, adottando una mascherina fumé con scritta MT-125 e un gruppo ottico dal disegno più spigoloso. Le luci di posizione a LED e gli indicatori di direzione aggiornati contribuiscono a definire un'immagine moderna. Dal punto di vista tecnico, Yamaha conferma il monocilindrico da 125 cc con distribuzione a fasatura variabile VVA, soluzione progettata per offrire una risposta progressiva ai differenti regimi di rotazione. Rimane invariato anche il telaio Deltabox, abbinato a una forcella a steli rovesciati da 41 millimetri. L'altezza della sella resta fissata a 810 millimetri.

La strumentazione comprende un display TFT a colori da 5 pollici, con connettività smartphone attraverso l'applicazione Yamaha MyRide. Il sistema permette di visualizzare indicazioni di navigazione passo-passo e gestire le informazioni relative a chiamate, messaggi e musica. L'app consente inoltre di registrare gli itinerari, analizzare dati come distanza percorsa e angolo di inclinazione e condividere le proprie esperienze. La gamma cromatica comprende quattro colorazioni: Ice Storm, Icon Blue, Tech Black e l'inedita Redline White, caratterizzata da contrasti marcati e sella bicolore. La nuova Yamaha MT-125 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2027. Saranno disponibili anche accessori originali e pacchetti dedicati alla personalizzazione.

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