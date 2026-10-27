Montedoro. Il 30 e 31 ottobre presso l’aula consiliare c’è “Montedoro CardioGreen” per la prevenzione e promozione della salute

MONTEDORO. Venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026, presso l’Aula Consiliare del Comune di Montedoro, si terrà “Montedoro CardioGreen”, iniziativa di prevenzione e promozione della salute organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ACRIS APS (Associazione Cuore Reni Ipertensione) e con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta, con il contributo della Regione Siciliana.

La prima giornata, venerdì 30 ottobre dalle 17:00 alle 20:00, è dedicata alla formazione, alla divulgazione e all’aggiornamento. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Renzo Bufalino, di Nicola Piave per la Croce Rossa e di Francesco Cagnina, Presidente Onorario di ACRIS, con il coordinamento della dott.ssa Marcella Milia, i lavori si apriranno con l’intervento del dott. Calogero Geraci, specialista in cardiologia, sulla prevenzione cardiologica nell’anziano e sulla medicina di prossimità nei piccoli comuni. Seguirà la dott.ssa Valentina Morello, biologa nutrizionista, che illustrerà il legame tra tradizione mediterranea e prevenzione cardiometabolica, mentre la dott.ssa Daniela Garofalo, psicologa, affronterà il tema dell’alimentazione consapevole e del benessere psicofisico. Il prof. Andrea Nocera, preparatore atletico, parlerà infine del VO2 max come parametro di salute e longevità. La serata si concluderà con una tavola rotonda aperta, che metterà a confronto gli esperti e la comunità locale.

Sabato 31 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, spazio a screening, consulenza e laboratorio pratico. Dopo l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, a partire dalle 9:30 chiunque lo desideri potrà sottoporsi gratuitamente alla misurazione di pressione arteriosa, glicemia, indice di massa corporea e circonferenza vita, alla valutazione del rischio cardiometabolico e a colloqui individuali con consulenza nutrizionale personalizzata. Alle 11:30 è in programma un talk informativo con dimostrazione pratica di cucina cardioprotettiva, a cura dello chef Salvatore Agnello, Presidente dell’Associazione Cuochi e Pasticceri di Caltanissetta. La mattinata si chiuderà alle 12:30 con un buffet salutare offerto a tutti i partecipanti.

«Con CardioGreen portiamo la prevenzione – dichiara il Sindaco di Montedoro, Renzo Bufalino – dove spesso è più difficile arrivare: nei piccoli comuni. Vogliamo che i nostri cittadini, in particolare i più anziani, possano accedere a controlli, informazione e consulenza qualificata senza allontanarsi dal proprio paese, riscoprendo al tempo stesso il valore della dieta mediterranea e delle nostre tradizioni. La salute è una responsabilità condivisa e, per questo, è coesione sociale».