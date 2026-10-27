Usa, soccer: a 3 anni è troppo forte, genitori chiamano la polizia che interviene

In Florida la polizia e’ stata chiamata per intervenire in un campetto di calcio a causa di una motivazione davvero insolita: i genitori dei bambini in campo per un torneo stavano litigando perche’ uno dei piccoli giocatori, molto piu’ bravo di tutti, non passava il pallone e segnava gol a valanga.

L’episodio è avvenuto durante un torneo di calcio giovanile. Secondo le immagini riprese dalle “body cam” in dotazione alla polizia, i genitori di Nevada, 3 anni, una specie di piccolo Maradona, hanno raccontato che il figlio era stato buttato fuori perché’ era “troppo bravo”. I genitori, Martasia Griffin e Don Pierre, hanno poi postato un video in cui si vede Nevada, con la classica maglia numero 10, dribblare tutti e segnare un gol dopo l’altro. Invece di suscitare l’ammirazione degli adulti, i genitori degli altri

bambini hanno protestato perché’ il piccolo non passava mai il pallone.

Ma non solo. Secondo l’organizzatore del torneo, Nevada “spingeva gli altri” giocatori per non dare loro la palla. “Il bambino e’ bravo, e’ fantastico, ma spingeva gli altri. E allora gli ho detto che non poteva farlo”, ha spiegato l’organizzatore. Nel video, pero’, non si vedono spine. Il gioca piccolo praticamente da solo senza trovare ostacoli, seminando gli avversari come birilli. I genitori del piccolo campione non sono stati denunciati. E’ stato proposto di restituire alla coppia i soldi per l’iscrizione al torneo. Un poliziotto ha poi rivelato la voglia di vedere Nevada giocare ancora. “E’ divertente, la prossima partita voglio vederlo in azione”, ha commentato.