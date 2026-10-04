Ucraina, colpito ponte a Kiev nel giorno della visita di Merz. Il cancelliere: “In futuro macchina guerra Russia contro di noi”

(Adnkronos) – Subito dopo l'arrivo a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato colpito in un attacco russo il Ponte nord della capitale. Lo ha riferito su Telegram il sindado di Kiev, Vitali Klitschko, secondo cui i servizi di emergenza sono diretti sulla scena dell'impatto. Le immagini sono poi state diffuse su X dall'ex consigliere per gli Affari interni Anton Gerashchenko.

Esplosioni erano già state registrate a Kiev dopo l'allarme anti aereo e anti drone, all'arrivo nella capitale ucraina di Merz, con una delegazione che include la ministra dell'Economia e dieci capi di impresa, scrive su X il corrispondente del Financial Times in Ucraina, Christopher Miller. Merz è arrivato a Kiev con la promessa di altri aiuti militari ed economici all'Ucraina nel momento in cui Mosca intensifica gli attacchi contro la capitale e in vista dell'arrivo dell'inverno. In particolare, come anticipa l'agenzia di stampa tedesca 'Dpa', il cancelliere arriva in Ucraina con l'impegno a fornire migliaia di droni intercettori e ad accelerare la produzione di sistemi a lungo raggio. "Se la Russia non viene fermata, la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi", ha affermato Merz, arrivato a Kiev in treno, accompagnato dalla ministra dell'Economia, Katherina Reiche, e da dieci capi di imprese, di compagnie dell'energia e della difesa. "Sono qui oggi perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane", ha aggiunto il Cancelliere, che arriva a Kiev il giorno dopo che la Russia ha invitato i diplomatici stranieri a lasciare la città, in un crescendo dell'intensità dei massicci raid contro la capitale, oramai su base quotidiana e durante tutto l'arco della giornata. Attacchi destinati, come ha precisato la Russia, a proseguire. "Oggi dirò al presidente (Volodymir Zelensky) che possono continuare a contare sul nostro aiuto", ha precisato Merz, anticipando accordi di cooperazione fra imprese tedesche e ucraine. Il Cancelliere ha organizzato la missione in Ucraina, non annunciata in precedenza, in un momento anche di forte difficoltà interna, con l'avanzare dell'AfD nei land orientali del Paese e il crollo del suo partito. Friedrich Merz e Volodymir Zelensky sottoscriveranno oggi, nei loro colloqui a Kiev, "decisioni per assicurare all'Ucraina e a tutta l'Europa, maggiori capacità di difesa", ha scritto il Presidente ucraino, anticipando futuri "importanti accordi fra l'Ucraina e la Germania". "Il Cancelliere tedesco è il leader di un Paese che dimostra in modo coerente leadership nello sforzo di proteggere la vite degli ucraini dai raid russi", ha sottolineato Zelensky, esprimendo gratitudine. "Dobbiamo fermare la Russia insieme", ha aggiunto Zelensky, in un post su X in cui ha fra l'altro confermato che le forze di Mosca hanno nuovamente bombardato con un drone, dopo che giovedì scorso era stato colpito tre volte nello stesso giorno, in pieno giorno, un'altro ponte che collega le due rive del fiume Dnepr, il ponte meridionale (Pivdennyi). Dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, da parte della Russia, il 24 febbraio del 2022, non erano mai stati colpiti prima i ponti di Kiev. E' stato colpito oggi anche un magazzino di prodotti farmaceutici a Sumy, attacco in cui è morta una persona. A Dnipro è stato colpito un sito per le comunicazioni, con sei feriti. Nella notte in totale i raid dei droni di Mosca in Ucraina (oltre Kiev e Sumy sono state colpite anche le regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia) sono stati 135, 50 dei quali con i nuovi droni a propulsione che le forze di Kiev faticano a intercettare. Zelensky ha quantificato l'aumento dell'intensità dei bombardamenti di Mosca contro obiettivi civili in Ucraina denunciando che questa settimana sono stati impiegati 1.900 droni, 800 dei quali a propulsione, 1-700 bombe plananti e 25 missili.

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