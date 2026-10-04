A.I.D.I.A. Caltanissetta, successo per il seminario su efficientamento energetico e conto termico 3.0 con Amalia Ercoli Finzi

Caltanissetta – Si è svolto in data odierna, presso la Sala Conferenze “Morici” della sede di Sicilbanca in via Francesco Crispi 21, il prestigioso seminario dal titolo “Efficientamento Energetico & Conto Termico 3.0”. L’evento, che ha registrato una straordinaria partecipazione, ha rappresentato un momento irripetibile di confronto e altissimo valore scientifico, istituzionale e culturale per l’intero territorio.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti (A.I.D.I.A.) Sezione di Caltanissetta, guidata dalla Presidente ing. Katiuscia Cardinale, insieme alle storiche associate del direttivo: l’arch. Anna Flavia Tiziana Amato Cotogno (Vicepresidente), l’arch. Marilena Pirrello, l’arch. Lucia Maria Rampanti, l’ing. Antonella De Francesco e l’arch. Veronica Cutrone.

Il tavolo dei relatori ha visto la partecipazione di figure di assoluto rilievo internazionale e istituzionale:

Prof.ssa Ing. Amalia Ercoli Finzi : icona mondiale delle scienze e tecnologie aerospaziali, già consulente scientifico di NASA, ASI ed ESA, intervenuta nella duplice veste di Presidente Onorario dell’A.I.D.I.A.

: icona mondiale delle scienze e tecnologie aerospaziali, già consulente scientifico di NASA, ASI ed ESA, intervenuta nella duplice veste di Presidente Onorario dell’A.I.D.I.A. Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi : autorevole figura della Giustizia, già Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e Cittadina Onoraria della città.

: autorevole figura della Giustizia, già Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e Cittadina Onoraria della città. Prof.ssa Arch. Marina Bonomolo : stimata docente, ricercatrice e Delegata alle Pari Opportunità nel Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo.

: stimata docente, ricercatrice e Delegata alle Pari Opportunità nel Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo. Ing. Gabriele Pafumi: Responsabile Tecnico di Fondital SpA ed esperto del Conto Termico 3.0, che ha approfondito gli aspetti tecnici e normativi della materia.

Il successo di questo appuntamento unico è stato reso possibile grazie alla sinergia e al sostegno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, della Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta. Un ringraziamento speciale va inoltre ai partner e sponsor dell’evento: Fondazione Sicana, Sicilbanca, Novatec Group e Fondital SpA.

Grazie all’impegno di AIDIA Caltanissetta, la città si conferma un fulcro vivo di scambi culturali e professionali di altissimo profilo per le comunità dei professionisti tecnici, portando sul territorio competenze e visioni di respiro globale.