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Palermo, Schifani: “Richiesta arresto Armao? L’inchiesta nulla ha a che fare con l’attività del Governo”

Redazione 3

Palermo, Schifani: “Richiesta arresto Armao? L’inchiesta nulla ha a che fare con l’attività del Governo”

Sab, 03/10/2026 - 12:29

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Sulla richiesta di arresto per Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione siciliana e fino a ieri consigliere giuridico della Regione, “mi rifaccio alle parole del Procuratore capo Maurizio de Lucia secondo cui vale la presunzione di non colpevolezza. Ci saranno delle indagini”, ma l’inchiesta “nulla ha a che fare con l’attività del Governo regionale”. (Adnkronos)

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