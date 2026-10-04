Scoperto un deposito di farmaci dopanti a Caltagirone, scatta maxi sequestro

Un maxi sequestro di farmaci dopanti del valore di 350mila euro è stato messo a segno dalla polizia di Caltagirone in un’abitazione della cittadina in provincia di Catania. Il proprietario dell’appartamento, scoperto al termine di un periodo di monitoraggio, è finito agli arresti domiciliari e ora deve rispondere di diversi reati: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commercializzazione di farmaci e sostanze farmacologicamente attive “idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo”. Scoperti 248 differenti tipi di prodotti all’interno di un vero e proprio deposito organizzato di medicinali: oltre 5.400 le confezioni trovate dalla polizia sistematicamente ordinate su diversi scaffali. Trovato anche il materiale per il confezionamento e la spedizione dei farmaci: una etichettatrice, buste, scatoli e nastro adesivo, oltre a diversi libri e appunti contabili sui quali erano stati annotati nomi, quantità di prodotti ordinati e somme di denaro. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre usciva dall’abitazione con quattro pacchi già confezionati e pronti per la spedizione: all’interno c’erano prodotti contenenti nandrolone, testosterone, trenbolone e altri principi attivi, oltre siringhe e ulteriori prodotti utilizzati per la preparazione e la somministrazione delle sostanze. Alla luce di quanto trovato, gli investigatori hanno deciso di estendere la perquisizione all’immobile e così hanno scoperto il magazzino dei prodotti dopanti, oltre al resto del materiale. le analisi effettuate dall’Asp di Catania hanno accertato la presenza di sostanze riconducibili alle categorie S0, S1 e S2 della classificazione antidoping. Tra i medicinali sequestrati, inoltre, diversi prodotti contenenti nandrolone, sostanza ricompresa nella disciplina penale sugli stupefacenti. I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare diversi tipi di medicinali e sostanze la cui commercializzazione non risultava autorizzata in Italia, anche in ragione della provenienza da produttori non autorizzati, della presenza di principi attivi non commercializzabili o della destinazione ad uso veterinario o sperimentale. Sac/Dire