Turista muore in mare nell’Agrigentino, ipotesi annegamento

Un turista venezuelano di 43 anni e’ morto nel primo pomeriggio mentre si trovava in mare nel tratto di costa fra Cattolica Eraclea e Ribera, nei pressi della foce del fiume Platani e della scogliera di Capobianco. L’uomo, che stava trascorrendo una giornata di vacanza, e’ stato visto in difficoltà’ mentre era in acqua. Sono scattati immediatamente i soccorsi ei sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si e’ rivelato inutile.

Era stato richiesto anche l’elisoccorso, ripartito senza il paziente dopo la constatazione del decesso. L’ipotesi e’ che il quarantatreenne sia annegato, ma resta da accertare se all’origine della tragedia possa esserci stato un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Ribera, che hanno avviato gli accertamenti. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica per chiarire le cause della morte.