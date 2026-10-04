La Governor del Distretto 2110, Lina Ricciardello, in visita al Rotary Club Mussomeli Valle del Platani: Memoria, solidarietà e futuro.

MUSSOMELI – La Governor del Distretto 2110 Sicilia e Malta 2026/2027, Lina Ricciardello, ha fatto visita lo scorso venerdì, 25 settembre al Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, in occasione di un appuntamento particolarmente atteso e sentito dai soci. Numerosa è stata la partecipazione dei rotariani che hanno accolto la Governor, rappresentando uno storico Club, da quarant’anni profondamente radicato nel territorio e caratterizzato da un forte spirito di identità e appartenenza. Nel corso della sua lunga attività, il Club ha rivolto il proprio impegno alla comunità attraverso progetti e iniziative in diversi ambiti: dalla solidarietà alla prevenzione, dalla promozione della salute alla tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e culturale. Ad accogliere la Governor, Lina Ricciardello, che è la prima donna a ricoprire l’incarico dalla fondazione del Distretto 2110 Sicilia e Malta e che ha scelto di mantenere la denominazione internazionale “Governor”, termine neutro di uso internazionale nel mondo rotariano, indipendente dal genere, è stata una numerosa rappresentanza del Club, insieme ai giovani del Rotaract e dell’Interact, a testimonianza dell’attenzione del Rotary alle nuove generazioni. Particolarmente significativa è stata infatti la presenza congiunta di Rotary, Rotaract e Interact, espressione concreta di quella continuità generazionale che rappresenta uno dei valori del movimento rotariano: l’incontro tra esperienza, entusiasmo e nuove energie, unite dalla medesima visione del servizio. Nel pomeriggio, nei locali della Pasticceria Normanna, si è svolta la visita amministrativa, durante la quale la Governor, accompagnata dal Segretario delegato alle Relazioni interdistrettuali e alla Gestione sponsor del Distretto, Sergio Castellaneta, e dall’Assistente della Governatrice, Vito Cocita, ha incontrato il Presidente del Club Vincenzo Geraci, i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti delle Commissioni e i Presidenti e i Direttivi dei Club Rotaract e Interact, rispettivamente Salvatore Diliberto e Sofia Castiglione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di conoscenza reciproca, consentendo alla Governor di entrare nel vivo della realtà del Club, delle sue attività e dei progetti in programma. È emersa una realtà caratterizzata da vivacità progettuale, continuità nell’impegno e da una connessione sempre più solida con il territorio. La cerimonia ufficiale, svoltasi nei locali del Ristorante Al Castello, ha visto la presenza di numerose autorità rotariane: il PDG del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Giovanni Vaccaro; il Segretario delegato alle Relazioni interdistrettuali e Gestione sponsor Sicilia e Malta del Distretto 2110 Sergio Castellaneta; il Prefetto del Distretto 2110 Sicilia e Malta Marilia Emilia Turco; l’Assistente della Governatrice per i Club Caltanissetta, Niscemi e Mussomeli Vito Cocita; il Learning Facilitator assegnato ai Club Valle del Salso, Gela e Caltanissetta Giuseppe Di Carlo; il Vicepresidente Sicilia Occidentale della Commissione Azione Professionale, Claudio Mingoia; la Vicepresidente Sicilia Occidentale della Commissione Gruppi Rotariani GROC, Rosalia Genco Russo; la componente della Commissione Empowerment Femminile del Distretto 2110, Maria Carmela Pitonzo; la componente della Commissione Tutela del Patrimonio Culturale del Distretto 2110, Adriana Tuzzeo; la Presidente della Commissione Finanziaria del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani Sonja Barba; il Presidente del Rotaract, Salvatore Diliberto e la Presidente dell’Interact, Sofia Castiglione. Un momento particolarmente emozionante della serata è stato l’ingresso del professor Giuseppe Cumbo, figlio del socio fondatore Giacomo Cumbo, Past President del Club. Attraverso il suo racconto, ricordi, persone e momenti della storia del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani sono tornati idealmente a vivere, sottolineando il valore della memoria come elemento di continuità tra passato, presente e futuro. Nel corso della visita amministrativa, il Presidente Vincenzo Geraci ha illustrato le principali attività del Club e i progetti in programma, tra cui la realizzazione di un libro dedicato alla storia del Rotary Club Mussomeli Valle del Platani. Il volume raccoglierà la memoria dei quarant’anni di attività del sodalizio, attraverso i Presidenti che si sono succeduti e le principali opere e iniziative realizzate dai Club negli anni a beneficio della comunità. Il Presidente ha inoltre illustrato la partecipazione del Club ai progetti distrettuali, che spaziano dalla solidarietà alla prevenzione, fino alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale. L’allocuzione della Governatrice Lina Ricciardello ha rafforzato il valore del servizio e il senso di appartenenza alla famiglia rotariana, richiamando l’importanza della coesione e della capacità di lavorare insieme per costruire progetti in grado di produrre un impatto concreto e duraturo sul territorio. Tra le iniziative distrettuali promosse dalla Governatrice, particolare attenzione è stata dedicata al progetto RO.SA., rivolto all’assistenza delle donne in condizioni di fragilità attraverso il sostegno alle case di accoglienza che ospitano donne vittime di violenza. Un progetto che pone al centro la solidarietà, la tutela e la dignità della persona, valori profondamente radicati nella missione del Rotary. La serata ha inoltre offerto l’occasione per valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio attraverso l’adesione al progetto distrettuale “Sapori dell’identità siciliana. Geostoria enogastronomica dei territori”. Durante la cena conviviale sono stati presentati due piatti tipici della tradizione locale, scelti come espressione della storia, dell’identità e della cultura gastronomica di Mussomeli: la mbriulata e la cuddureddra. Un momento di convivialità che ha permesso di raccontare il territorio anche attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la memoria delle comunità. La visita della Governatrice si è conclusa con un messaggio di fiducia e di incoraggiamento rivolto a tutti i soci: proseguire con entusiasmo nel cammino intrapreso, trasformando la passione per il servizio in progetti concreti, capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nella comunità. Un invito a guardare al futuro con la consapevolezza che la forza del Rotary risiede nella capacità di fare rete, valorizzare le proprie radici e, insieme, trasformare idee e valori in azioni al servizio del territorio.