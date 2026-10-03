Mussomeli, Associazione “Don Diego”: Aperte le iscrizioni per l’evento di Natale e la”Festa dei Bambini” che si terrà a Maggio

MUSSOMELI – L’Associazione Don Diego apre le iscrizioni al grande evento di Natale. L’invito è rivolto ai ragazzi e bambini con voglia di stare insieme e di mettersi in gioco per cantare, ballare e recitare aperto a tutti, dalla scuola primaria alle medie e superiori. Non è necessario essere professionisti, serve solo entusiasmo. Gli incontri saranno una volta a settimana, ed esattamente il venerdì, fra divertimento, affetto, professionalità e tanto calore umano. Per iscrizioni e informazioni nei numeri indicate in locandina. Il motto dell’Associazione: “AIUTATECI AD AIUTARE!”