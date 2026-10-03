Puglia, stop al consumo di pomodori freschi: un lotto da Caltanissetta contaminato da salmonella

Dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui “numerosi” focolai di salmonella registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati, la Regione Puglia ha chiesto a tutti i Comuni ea tutti gli operatori privati ​​e pubblici della ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e delle case di cura, di sospendere temporaneamente l’utilizzo e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta è rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione. La direttiva regionale menziona un aumento dei casi di malattia trasmessa da alimenti da Salmonella Strathcone St2559 nonché l’aumento dei focolai di salmonellosi documentati a settembre ed associati proprio al consumo di pomodori freschi, in particolare pomodoro ciliegino crudo, come dimostrato dalle indagini epidemiologiche dei Dipartimenti regionali di Prevenzione. Le analisi finora svolte hanno individuato in un lotto di pomodori provenienti da Caltanissetta la contaminazione da salmonella