Caltanissetta, mafia ed appalti. Procura: “Indagini su stragi del ’92 non si fermano”

Archiviato il procedimento Mafia e Appalti, le indagini sulle stragi del ’92, non si fermano. A ribadirlo il procuratore di

Caltanissetta Salvatore De Luca e l’aggiunto Pasquale Pacifico nella richiesta di archiviazione presentata al Gip lo scorso aprile. La procura evidenzia come “appare altamente plausibile che Paolo Borsellino con il suo intervento a Casa Professa abbia allarmato una pluralita’ di soggetti circa il contenuto della testimonianza che avrebbe reso all’autorita’ giudiziaria di

Caltanissetta . In tal senso non puo’ non tenersi conto – sottolineano De Luca e Pacifico – che, come emerso dalle indagini svolte, l’indagine mafia appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e, come, massonici (anche per quest’ultimo filone sono in corso accertamenti), accomunati dalla volonta’ di impedire a Borsellino di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito. Appare, dunque, questa si’, una concausa della strage di via D’Amelio di elevata credibilita’ razionale di Falcone che sottolinea l’importanza strategica della archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, soprattutto in materia di criminalità’ organizzata (ed ancora di piu’, ritiene la Procura, in relazione alle stragi), nell’ambito della quale e’ molto probabile il sopraggiungere di nuovi elementi o spunti di indagine”.