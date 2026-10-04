Controlli dei Carabinieri tra Lipari e San Filippo del Mela, 6 arresti per droga e tentato furto

Sei arresti nel corso dei controlli dei carabinieri della compagnia di Milazzo tra Lipari e San Filippo del Mela. Il primo intervento è stato effettuato proprio sulla principale isola dell’arcipelago delle Eolie, con riferimento alle attività di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri della stazione di Lipari hanno arrestato in flagranza un 36enne e un 49enne, residenti in provincia di Catania e già noti alle forze dell’ordine, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, dopo essere giunti allo scalo marittimo dell’isola, sono stati notati dai militari a bordo di una moto mentre girovagavano nelle vicinanze della biglietteria degli aliscafi e quando sono stati fermati e sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di un panetto di oltre 350 grammi di cocaina e di un altro involucro, quest’ultimo contenente circa 70 grammi di marijuana. I due sono stati così arrestati e poi trasferiti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre gli stupefacenti saranno inviati ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Di tutt’altra natura è stato invece il secondo intervento, effettuato a San Filippo del Mela dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Milazzo e della stazione di Rometta, i quali hanno arrestato quattro soggetti, di origine romena residenti a Catania, di età compresa tra i 20 e i 38 anni, accusati di tentato furto aggravato e danneggiamento compiuti ai danni di una ditta edile, denunciando anche un minorenne per gli stessi reati. In particolare, l’intervento è scattato dopo che il custode dell’azienda aveva segnalato al numero di emergenza ”112 Nue” di aver sorpreso alcuni individui che avevano tagliato la recinzione della ditta e si erano introdotti all’interno, per poi fuggire non appena si erano accorti di lui. L’intervento dei militari ha permesso di intercettare e bloccare il veicolo su cui viaggiavano i malviventi, a bordo del quale sono stati poi sequestrati anche diversi attrezzi atti allo scasso. Al termine delle attività, i responsabili sono stati quindi arrestati e portati in carcere. (Adnkronos)