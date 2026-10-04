Un bimbo di 6 anni e’ ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico di Messina , dopo essere caduto ieri dal palco allestito per il Tindari Rally. Lo riporta il sito Tempo Stretto. Il bimbo era in bicicletta quando all’improvviso e’ caduto dalla struttura in piazzetta dei Marinoti di Patti Marina, nel messinese. La prima assistenza e’ avvenuta all’ospedale Barone Romeo di Patti, poi c’e’ stato il trasferimento, in elisoccorso e in codice rosso, al Policlinico di Messina . Li’ il piccolo e’ stato operato nella notte, per un’emorragia cerebrale. La prognosi resta riservata
Bimbo cade da palco Tindari Rally nel messinese, è grave
Dom, 04/10/2026 - 18:58
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