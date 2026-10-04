Caltanissetta. Sicurezza in moto, successo per il corso di guida sicura del Triumph Club Regno delle Due Sicilie.

Tecnica, consapevolezza e controllo della moto al centro della giornata organizzata dal Team Leader di Caltanissetta Luigi Carletta. L’iniziativa, svoltasi domenica 4 ottobre nella zona industriale del capoluogo nisseno, ha avuto come obiettivo principale quello di offrire ai motociclisti un’importante occasione di formazione pratica, permettendo ai partecipanti di migliorare il controllo della moto e di affrontare con maggiore consapevolezza le diverse situazioni che possono presentarsi durante la guida su strada.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la partecipazione di numerosi iscritti al Club provenienti dalle province di Catania, Palermo, Trapani, Ragusa, Messina ed Enna, a testimonianza dello spirito di aggregazione e della grande passione che unisce i motociclisti del Triumph Club Regno delle Due Sicilie. Una presenza che ha dato all’evento un autentico carattere regionale, riunendo appassionati provenienti da diverse realtà della Sicilia.

A guidare il corso è stato l’istruttore ASI Nello Spatuzzi, che ha accompagnato i motociclisti attraverso una serie di esercitazioni mirate, alternando momenti di approfondimento teorico a prove pratiche.

Particolarmente importante è stata la sessione dedicata alle prove con i birilli, pensata per sviluppare la capacità di controllo della moto, la precisione nelle manovre, l’equilibrio e la gestione delle diverse situazioni a bassa velocità. Un esercizio apparentemente semplice, ma fondamentale per acquisire maggiore padronanza del mezzo e comprendere meglio le dinamiche della propria moto.

L’obiettivo non era quello di aumentare la velocità, ma di imparare a leggere la strada e ad adottare comportamenti capaci di ridurre i rischi.

«La sicurezza deve essere sempre al primo posto», è stato il messaggio che ha accompagnato l’intera giornata. La guida sicura, infatti, non significa soltanto conoscere bene la propria moto, ma anche sviluppare una maggiore capacità di osservazione, anticipare le situazioni di pericolo e adottare comportamenti responsabili.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’istruttore ASI Nello Spatuzzi per la professionalità e la disponibilità dimostrate durante le esercitazioni e a tutti i motociclisti che hanno partecipato con entusiasmo e attenzione.

Il corso ha così confermato ancora una volta il valore delle iniziative promosse dal Triumph Club Regno delle Due Sicilie e dal Presidente Paolo Garreffa, capaci di unire la passione per le moto alla cultura della sicurezza e alla voglia di stare insieme.