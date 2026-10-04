Giuffrè (CSM): “Anche Scarpinato si difenda nel processo, non dal processo. Sue parole nei confronti dei giudici di Caltanissetta non possono passare in silenzio”

“Le parole del senatore Scarpinato nei confronti dei giudici di Caltanissetta non possono passare sotto silenzio. Non entro nel merito di vicende che spetta soltanto all’autorità giudiziaria valutare. Ma non è accettabile che un provvedimento giurisdizionale venga presentato come una sponda al ‘bullismo politico’, né che si lasci intendere che i giudici si prestino a ridurre al silenzio le voci critiche”.

Lo dichiara il prof. Felice Giuffrè, componente del Consiglio Superiore della Magistratura e ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Catania . Né si possono applaudire i giudici quando le loro decisioni coincidono con le proprie tesi e screditarli quando se ne discostano, contrapponendo un gip all’altro dello stesso ufficio. Anche per il senatore Scarpinato vale il principio, tante volte e quasi ossessivamente utilizzando in altre vicende giudiziarie, per cui ci si difende nel processo e non dal processo. contestano con gli strumenti che l’ordinamento prevede. Anche le questioni sulle garanzie dell’articolo 68 della Costituzione hanno le loro sedi istituzionali, ed è lì che vanno poste”.

“Tutti i cittadini – sottolinea – sono eguali davanti alla legge, anche da questo punto di vista, e lo deve essere anche il senatore Scarpinato. A maggior ragione da chi è stato a lungo magistrato ed è oggi parlamentare della Repubblica e, ancora adesso, componente della Commissione antimafia, ci si attenderebbe piena consapevolezza del peso che le sue parole possono avere su giudici chiamati a decidere con serenità e indipendenza. Ai magistrati di Caltanissetta, impegnati in indagini delicatessime sulle stragi del 1992-93, va la mia piena solidarietà”.