Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, torneo 1 della Combinata “La rivincita di Natale”: al via il terzo turno

Archiviata la partecipazione al campionato regionale a squadre di Risiko di domenica 18 ottobre scorso a Catania, al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” si preparano i tanti eventi che ci saranno anche in quest’ultima parte della stagione, mentre con un occhio tutti gli appassionati di Risiko Ufficiale sono stati coinvolti a distanza, in questo passato fine settimana, a seguire le vicende della finale nazionale individuale di Rimini, dove 40 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, di cui 4 siciliani, hanno dato vita al nuovo torneo che ha proclamato vincitore e nuovo campione nazionale Alessandro Zaccaro, avvocato 50enne originario di Bari ma che vive a Milano e gioca nel Club locale che è il più grande e strutturato d’Italia. Auguri a lui e a tutto il Risiko Club Ufficiale di Milano.

Tornando alle vicende del Club verde-amaranto, in questa settimana si giocherà il terzo turno dell’attuale Torneo in corso, con una prima classifica provvisoria che vede 4 giocatori qualificarsi alla finale, Andrea Kiswarday, Mariella Brucculeri, Gabriele Taschetti e Alessio Sansoni. Mancano ancora tuttavia 3 turni di gioco, di cui uno di scarto obbligatorio, e tanti giocatori attualmente delle retrovie possono ambire ad entrare nei 4 posti della finalissima del 18 Novembre prossimo. Il Torneo è sempre aperto a tutti perché è ancora possibile giocare e qualificarsi per l’ambita finale.

Già dalla prossima settimana, oltre al Torneo in corso, sono in programma tanti eventi che coinvolgeranno i giocatori del RCU Il Pifferaio. Inizierà già da Martedì 3 novembre prossimo il secondo Torneo Multiclub siciliano che, questa volta, coinvolge tutti i giocatori dei 7 club di Risiko ufficiale sparsi nell’Isola (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo nella Sicilia, che giocheranno la fase 1 del torneo tra loro come Sicilia Occidentale, e Messina, Catania, Acireale e Siracusa, che giocheranno tra loro nella fase 1 come Sicilia Orientale).

Ancora Domenica 8 novembre si svolgerà a Siracusa la finale individuale regionale di Risiko 2026, con 36 giocatori, alla quale parteciperanno 4 giocatori del Club Sancataldese, Mariella Brucculeri, Fabrizio Butera, Alessio Sansoni e Gianluigi Orlando. L’anno scorso Mariella Brucculeri arrivò sul podio come terza classificata a livello regionale.

E infine è in corso di preparazione la partecipazione della squadra del Club sancataldese alla diciannovesima edizione del campionato nazionale a squadre di Risiko, che si svolgerà ad Arenzano vicino Genova, il 21 e 22, con 5 giocatori del Pifferaio che sfideranno quelli di altri 32 club ufficiali presenti.

Chiunque vorrà partecipare alle attività del Club “Il Pifferaio”, già da questo Mercoledì 28 ottobre, e in generale alle varie attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.