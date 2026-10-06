Salute

Trovato morto in casa a Torino, arrestati la moglie e il nuovo compagno

AdnKronos

Trovato morto in casa a Torino, arrestati la moglie e il nuovo compagno

Mar, 06/10/2026 - 09:08

Condividi su:

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono stati arrestati oggi perché ritenuti responsabili di omicidio aggravato. La coppia, 45 anni lei 52 lui, entrambi italiani, è indagata per l'omicidio premeditato di Mikel Rroku, cittadino albanese il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 6 luglio all’interno della propria abitazione in Torino.  I destinatari della misura cautelare sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta