Stalking e abusi sessuali sulla ex compagna, 41enne arrestato nel Palermitano

Aggredisce la ex compagna dopo la fine della relazione e la costringe a subire violenze sessuali: lei racconta tutto ai carabinieri che arrestano l’uomo. L’episodio a Villabate, in provincia di Palermo, dove i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un 41enne. L’uomo deve rispondere di violenza sessuale e lesioni personali ai danni della ex. L’indagine, coordinata dal secondo dipartimento Fasce deboli della Procura e coordinata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro, si è basata sulle dichiarazioni della vittima e sugli accertamenti medico-legali. La vicenda trae origine da una complessa e travagliata relazione sentimentale interrotta anni prima a causa dell’indole possessiva, gelosa e violenta dell’uomo, che in passato si era già reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive, comportamenti persecutori e aggressioni fisiche. Per questi comportamenti, già nel 2020, l’uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento e poi agli arresti domiciliari. Nonostante un lungo periodo di interruzione di ogni contatto, l’uomo ha riallacciato i contatti con la ex rassicurandola sul fatto che aveva cambiato il suo modo di porsi nei suoi confronti e manifestando l’intenzione di instaurare un rapporto sereno. Davanti all’atteggiamento prudente della donna, però, il 41enne ha riproposto prevaricaizoni e aggressioni nei confronti della vittima che, sotto minaccia di un coltello, è stata costretta con la forza a subire rapporti sessuali. (Sac/Dire)