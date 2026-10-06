Caltanissetta. Piscina Comunale, la Giunta Tesauro abbassa la tariffa per le persone con disabilità

La Giunta Tesauro interviene sulle tariffe della piscina comunale di via Rochester con una scelta politica precisa: ridurre il costo di accesso per le persone con disabilità, andando oltre quanto previsto dalla precedente amministrazione e oltre la proposta tecnica elaborata dagli uffici. Il precedente sistema tariffario, approvato nel 2020 dalla precedente amministrazione, prevedeva per le persone con disabilità una tariffa di 6,50 euro. Nell’ambito dell’aggiornamento necessario alla luce degli attuali costi di gestione dell’impianto, gli uffici comunali avevano individuato un importo di 6 euro. La Giunta Tesauro, con la deliberazione di giunta n. 110 del 5 ottobre 2026, ha scelto invece di fissare la tariffa a 4,50 euro, abbassandola di 2 euro rispetto a quella precedentemente applicata e di 1,50 euro rispetto alla proposta tecnica degli uffici. Una scelta che evidenzia la volontà dell’Amministrazione di non limitarsi al semplice adeguamento delle tariffe, ma di intervenire concretamente per favorire l’accessibilità al servizio da parte delle persone con disabilità. “Abbiamo valutato con attenzione la proposta degli uffici – dichiara il sindaco Walter Tesauro – e abbiamo ritenuto che fosse necessario fare un passo ulteriore. Di fronte all’aumento dei costi di gestione, abbiamo scelto di ridurre la tariffa per le persone con disabilità, portandola da 6,50 a 4,50 euro. È una scelta politica precisa, con la quale vogliamo garantire maggiore accessibilità e attenzione alle esigenze delle persone più fragili”. La Giunta Tesauro conferma così la volontà di coniugare l’esigenza di aggiornare un sistema tariffario ormai risalente al 2020 con misure concrete di sostegno e inclusione, intervenendo direttamente laddove ritiene necessario tutelare l’accesso ai servizi comunali.