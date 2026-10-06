Rubati mezzi agricoli in un’azienda a Santa Caterina Villarmosa, ritrovati dai Carabinieri: indagini

Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa, in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile di Caltanissetta, hanno rinvenuto l’intera refurtiva di un colpo messo a segno il 3 ottobre scorso ai danni di un’azienda agricola locale. In particolare, nel corso della notte di sabato scorso, ignoti si erano introdotti in un capannone dell’azienda, asportando un trattore gommato, un trattore cingolato e un carrello da rimorchio agricolo. Ricevuta in mattinata la denuncia da parte dei proprietari, i Carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa hanno attivato immediatamente le ricerche dei mezzi, diramate anche al personale della Sezione Radiomobile di Caltanissetta, che quotidianamente assicura il servizio di pronto intervento sul territorio. Sono state battute, quindi, le possibili direttrici di fuga dal luogo del furto consumato, e proprio nel percorrere la contrada Mimiani, in territorio del comune di San Cataldo, i militari hanno rinvenuto, lo stesso pomeriggio di sabato, l’intera refurtiva: i mezzi erano fermi sul ciglio della strada, probabilmente abbandonati per un guasto, e terminate le formalità di rito sono stati restituiti al legittimo proprietario. In corso le indagini finalizzate a identificare gli autori del reato.