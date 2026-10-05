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Mattarella a Palermo per la proiezione del film su Biagio Conte: “Molto aderente alla sua vita”

Redazione

Mattarella a Palermo per la proiezione del film su Biagio Conte: “Molto aderente alla sua vita”

Lun, 05/10/2026 - 20:08

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”Il presidente ha apprezzato il film, lo ha trovato molto aderente alla vita di Biagio Conte e ha detto che vedrà la parte residua in televisione”. Così fonti del Quirinale sull’interruzione della proiezione del film ”Sul cammino di Francesco, la vita di Biagio Conte” al Teatro Massimo. Il Capo dello Stato ha lasciato il Teatro dopo l’interruzione del film per problemi tecnici. Ma prima di andare via si è fermato con la regista Costanza Quatriglio, la produttrice Gloria Giorgianni e l’intero cast del film che andrà in onda l’11 ottobre le su Rai Uno in prima serata.

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