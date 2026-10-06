Sicilia. Comparto vitivinicolo, Commissione ARS approva contributi per 19 milioni. Pellegrino: “Risposta a settore chiave dell’economia”

La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento del governo che stanzia 19 milioni per il comparto vitivinicolo.Questa prima approvazione è arrivata grazie alla sensibilizzazione del Governo fatta dal Gruppo di Forza Italia. “Si tratta – dichiara il capogruppo di Forza Italia Stefano Pellegrino – di una misura che le imprese, gli imprenditori e gli agricoltori attendevano visto il periodo di gravissima crisi che si sta attraversando, con l’aumento dei costi di produzione da un lato e il calo dei prezzi di vendita dall’altro.””Abbiamo seguito e seguiremo l’iter di questo provvedimento, fin dalla sua prima impostazione fino al voto in Aula” – prosegue Pellegrino – “per dare una risposta concreta un settore chiave della nostra economia e dell’immagine produttiva della Sicilia nel mondo. Sono risorse che danno ossigeno alle imprese, sostengono l’occupazione e aiutano a superare una fase molto complicata.”