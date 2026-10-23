Trionfa ‘Romanzo criminale’, 8 minuti di applausi e ovazioni per Piovani e De Cataldo

(Adnkronos) – Otto minuti di applausi finali, ovazioni per Nicola Piovani e Giancarlo De Cataldo, e un’accoglienza che consacra il debutto di "Romanzo criminale" come uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Maggio Musicale Fiorentino. La sfida era ambiziosa: trasformare una delle storie più celebri della narrativa italiana contemporanea in un’opera lirica. E la prima assoluta nella Sala Grande del Teatro del Maggio ha acceso i riflettori su un progetto che mette insieme musica, letteratura e teatro, affidando al linguaggio del melodramma la vicenda della Banda della Magliana. Il pubblico ha tributato lunghi applausi, accompagnati da manifestazioni di entusiasmo, per il compositore e direttore d’orchestra Nicola Piovani, per lo scrittore Giancarlo De Cataldo, autore del romanzo e del libretto, per l'intero cast e un particolare tripudio per il soprano Vanessa Goikoetxea, interprete di Patrizia, voce narrante e figura femminile centrale di un universo dominato da potere e sopraffazione. Un successo che segna un avvio significativo per una produzione chiamata a confrontarsi con un’opera già entrata nell’immaginario collettivo attraverso il libro, il cinema e la televisione. Sul podio, Piovani ha guidato l’Orchestra e il Coro del Maggio in una partitura che affronta una materia narrativa intensa, fatta di ambizione, potere, violenza e destini incrociati. Al suo fianco, De Cataldo ha riproposto i personaggi della propria storia in una veste nuova, mentre la regia di Massimo Popolizio ha cercato una dimensione teatrale autonoma, lontana dalla semplice riproposizione delle immagini rese celebri dal film di Michele Placido e dalla serie televisiva di Stefano Sollima. Al centro della narrazione c’è dunque Patrizia, che accompagna lo spettatore dentro il mondo criminale romano. Accanto a lei, un cast di interpreti lirici: Anthony Ciaramitaro è il Dandi, Matteo Desole il commissario Scialoja, Toni Nežić veste i panni del Terribile, Carlo Raffaelli quelli del Libanese, William Hernández è il Bufalo e Alberto Petricca il Freddo. Completano il cast Valentina Pernozzoli, Davide Zaccherini e Ilaria Monteverdi. Alla prima sono stati presenti rappresentanti delle istituzioni regionali e cittadine, esponenti della politica, del mondo accademico, della cultura e dell’informazione. Una platea che ha testimoniato l’attenzione suscitata dall’evento e il valore di una produzione nata dalla commissione congiunta della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e della Fondazione Musica per Roma. Tra le personalità sedute in platea, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro, insieme all’assessora regionale alla Cultura, Cristina Manetti, e agli assessori del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e Jacopo Vicini. Presenti, inoltre, i sindaci di Montecatini, Claudio Del Rosso, e di Fiesole, Cristina Scaletti, oltre ai parlamentari Federico Gianassi e Simona Bonafè. Per il mondo dello spettacolo e della cultura sono presenti Francesco Giambrone, sovrintendente dell’Opera di Roma, Silvia Calandrelli, direttrice di Rai per la Sostenibilità, e Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura – Educational, insieme a Paolo Repetti di Einaudi. Tra i nomi del giornalismo Livia Azzariti e Alessandra Sardoni, mentre il mondo musicale è rappresentato anche da Oscar Pizzo e dal pianista Andrea Lucchesini. La serata ha riunito inoltre personalità di primo piano delle istituzioni culturali e accademiche toscane e nazionali: Bernabò Bocca, presidente della Fondazione CR Firenze; Marco Parri, commissario e direttore generale dell’Orchestra della Toscana; Anna Maria Meo, sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole; Rosa Maria De Giorgi, presidente del Conservatorio Cherubini; Alessandra Petrucci, rettrice dell’Università di Firenze; Giorgio Van Straten, presidente della Fondazione Alinari; e Mauro Campus, docente universitario ed ex consigliere del Maggio. Tra gli ospiti anche Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione e direttore dell’Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, Luigi Zanda e Silvana Sciarra, già presidente della Corte costituzionale. Presenti inoltre Sandro Rogari e Antonella Giachetti, componenti del Consiglio d’indirizzo del Maggio Musicale Fiorentino.

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