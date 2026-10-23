Santa Caterina. Nuova truffa ad un’anziana. La solidarietà del sindaco che invita la popolazione alla massima prudenza

SANTA CATERINA. Una nuova truffa ad un’anziana è stata consumata oggi a Santa Caterina. A darne conferma è stato il sindaco Giuseppe Natale: “Purtroppo, un’altra nostra concittadina è stata vittima di una truffa e derubata. Abbiamo avuto modo di farle visita per esprimerle la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. I Carabinieri sono al lavoro per seguire la situazione”.

Dunque, non concede tregua il triste fenomeno delle truffe a danno di anziani. Il primo cittadino ha invitato tutti, in particolare le persone anziane e i loro familiari, alla massima prudenza. In particolare, ha raccomandato di non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare denaro, gioielli o documenti a persone che si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine senza averne verificato l’identità. Il primo cittadino ha anche detto che bisogna diffidare di telefonate o visite che fanno riferimento a incidenti, problemi giudiziari o presunte emergenze che coinvolgerebbero i propri familiari.

In ogni caso, nel dubbio, non bisogna agire d’impulso ma occorre contattare immediatamente il 112. Ogni episodio sospetto deve essere segnalato tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112. Bastano attenzione e informazione per contribuire a prevenire altri accadimenti di questo genere.