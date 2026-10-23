Caltanissetta. lavoro e inclusione: grande partecipazione al WIRED – Work Inclusion Recruiting Day

CALTANISSETTA. Una giornata all’insegna dell’inclusione, del confronto e della costruzione di nuove opportunità occupazionali. Si è svolto ieri, presso la Biblioteca Luciano Scarabelli di Caltanissetta, il WIRED – Work Inclusion Recruiting Day, iniziativa dedicata alla promozione del lavoro inclusivo e al rafforzamento delle politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. L’evento è nato su iniziativa dell’Assessore Ermanno Pasqualino e del Dirigente del Servizio VIII del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, Calogero F. Lunetta, in collaborazione con la Responsabile del Servizio di Collocamento Mirato, Simona Sidney Fiscina, e con il prezioso contributo di Sviluppo Lavoro Italia.

La giornata ha registrato una significativa partecipazione, con oltre 200 persone coinvolte e 15 aziende presenti, confermando l’importanza di creare occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta di lavoro e di promuovere una cultura dell’occupazione fondata sulle pari opportunità. Il programma si è articolato in tre momenti principali, pensati per coniugare approfondimento tecnico, opportunità professionali e programmazione condivisa degli interventi sul territorio.

La mattinata si è aperta con un seminario tematico dedicato agli accomodamenti ragionevoli e all’esternalizzazione degli obblighi assunzionali previsti dalla Legge 68/1999, offrendo un’occasione di approfondimento su strumenti e modalità operative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. A seguire, spazio al recruiting, con una sessione interamente dedicata alle persone iscritte alle liste del collocamento mirato ai sensi della Legge 68/1999. I partecipanti hanno avuto la possibilità di sostenere colloqui con i referenti delle imprese presenti, entrando in contatto diretto con il mondo aziendale e con concrete prospettive di inserimento professionale.

Nel pomeriggio, i lavori sono proseguiti con il Tavolo della Disabilità, momento di confronto tra i diversi attori istituzionali finalizzato a individuare priorità e strategie di intervento nel breve e nel lungo periodo. Al centro del dialogo, il rafforzamento delle reti territoriali e lo sviluppo di una collaborazione sempre più efficace tra istituzioni, servizi e organizzazioni del Terzo settore, per costruire risposte coordinate ai bisogni delle persone con disabilità. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre presentato “Spazio Donna”, servizio del Centro per l’Impiego di Caltanissetta, con referente la funzionaria Maria Concetta Ambra. Il servizio si propone di sostenere e valorizzare l’occupazione femminile attraverso il rafforzamento delle politiche attive del lavoro rivolte alle donne.

“Il WIRED si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Caltanissetta, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e Sviluppo Lavoro Italia, con l’obiettivo di consolidare le buone pratiche, rafforzare il raccordo tra i servizi e il tessuto produttivo e promuovere un modello territoriale sempre più integrato e inclusivo. L’iniziativa ribadisce un principio fondamentale: il lavoro è uno strumento essenziale di autonomia, dignità e partecipazione sociale. Favorire l’incontro tra persone e imprese, valorizzare le competenze individuali e costruire reti istituzionali solide significa investire in una comunità capace di riconoscere le potenzialità di ciascuno e trasformarle in opportunità concrete. Il risultato della giornata rappresenta, dunque, un passo significativo verso un mercato del lavoro più accessibile e un territorio in cui inclusione, collaborazione e pari opportunità diventino obiettivi condivisi e azioni quotidiane”.