Santa Caterina. Evacuati in via precauzionale i plessi scolastici per la scossa di terremoto. Sopralluogo del Comune nelle scuole: “Nessun danno o lesione agli edifici scolastici”

SANTA CATERINA. A seguito della scossa di terremoto avvertita anche nel territorio di Santa Caterina nella tarda mattinata di oggi, la Dirigente scolastica ha disposto, in via precauzionale, l’evacuazione dei plessi scolastici cittadini. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale che ha anche dichiarato di essersi immediatamente attivato mantenendo uno stretto contatto con gli organi competenti.

Nel contempo, il sindaco ha anche reso noto che è stato concluso un sopralluogo con il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e che non sono state riscontrati danni. “Abbiamo appena concluso un sopralluogo con il Responsabile dell’UTC e non sono state riscontrate anomalie, lesioni o danni agli immobili scolastici. Alla luce delle verifiche effettuate, gli edifici scolastici risultano al momento fruibili”. Infine il primo cittadino ha assicurato che continuerà a seguire attentamente la situazione e, qualora dovessero esserci ulteriori aggiornamenti, sarà cura dell’amministrazione comunale comunicarli tempestivamente alla cittadinanza.