Salute

Tamponamento tra un’auto e un furgone sulla A19 Dir, code verso Palermo

Redazione 3

Tamponamento tra un’auto e un furgone sulla A19 Dir, code verso Palermo

Mar, 27/10/2026 - 10:37

Condividi su:

A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone e un’autovettura in un tamponamento. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale e le squadre Anas. Il personale Anas è impegnato anche nella gestione della viabilità e nel presidio della coda, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e favorire il ripristino delle normali condizioni di circolazione nel più breve tempo possibile. (ITALPRESS). (Foto di repertorio)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta