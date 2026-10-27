Cagnolini e furetti ammassati in gabbie sporche in un garage a Catania, salvati dalla Polizia: denunciato il proprietario

Venti cagnolini e 12 furetti trovati in pessime condizioni igieniche e ammassati in gabbie in un garage di Librino, a Catania, sono stati messi in salvo dalla Polizia. Il controllo è scattato durante un’azione di pattugliamento del quartiere, quando i poliziotti della squadra Volanti hanno sentito abbaiare alcuni cagnolini, con una certa insistenza, all’interno del locale. Per fugare ogni sospetto, gli agenti hanno rintracciato, in pochi minuti, i proprietari dell’immobile, una coppia catanese. Il marito, un 55enne, aveva ammassato i cuccioli di varie razze e i furetti in gabbie piccole e sporche, in “un ambiente del tutto privo dei requisiti minimi per garantire la crescita e il benessere complessivo degli animali”, spiegano dalla Questura di Catania. I veterinari del dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale hanno constatato lo stato di malnutrizione di alcuni cuccioli e l’assenza di microchip. Il proprietario del garage è stato sanzionato per 2.700 euro dalla Polizia locale. I poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno sequestrato gli animali, affidandoli al soccorso veterinario, e hanno denunciato il 55enne per maltrattamento di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. (Loc/Adnkronos)