Strage in Pennsylvania, uomo spara e uccide 8 persone in casa prima di togliersi la vita. Fra le vittime anche due bambini

Un uomo ha aperto il fuoco e ucciso otto persone, fra cui due bambini, prima di togliersi la vita all’interno di un’abitazione in Pennsylvania. Secondo quanto riferito dai media americani, l’allerta a Erie è scattata intorno alle 17 ora locale di venerdì quando gli agenti sono stati chiamati da alcuni vicini dopo aver udito colpi di arma da fuoco.

Quando sono arrivati hanno trovato due donne morte in strada. Poi la casa è stata circondata: all’interno i colpi di arma da fuoco non si sono fermati e quando la polizia è riuscita a entrare nell’abitazione ha trovato i corpi di altre sette persone, inclusi bambini e l’aggressore che, dalle indagini preliminari, si sarebbe tolto la vita